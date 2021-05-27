حضور خارجي متميز لمسؤولي مباريات «رابطة المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مسؤولو مباريات رابطة المحترفين حضورهم البارز والمتميز في المشاركات الخارجية، التي يتم تكليفهم بها، على صعيد مسابقات الاتحادين الدولي والقاري، وذلك ترجمة لجهود الرابطة، التي أطلقت برنامج تأهيل مسؤولي المباريات من الكوادر الوطنية منذ 2012، وعملت من خلال البرنامج على توفير الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ترشيحهم للمشاركة في إدارة مباريات مختلف وأهم المسابقات.

ويشارك حالياً حمد المزروعي مراقباً لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي، المقامة في الأردن من 21 إلى 27 مايو الجاري، كما تم تعيينه مراقب مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، في البحرين، من 30 مايو الجاري إلى 17 يونيو المقبل، ويعد المزروعي أول مسؤول مباريات إماراتي يتم اختياره للمشاركة في مسابقات الاتحاد القاري. وعمل المزروعي مديراً لمجموعة دبي في كأس آسيا 2019، وشارك في تنظيم نهائيات آسيا تحت 23 في بانكوك في 2020، ثم مسؤولاً أمنياً لمجموعة دوري أبطال آسيا بجدة في الفترة من 27 أبريل إلى 19 مايو من العام الجاري.

وتعيين فهد الحوسني كمسؤول أمن في مباريات التصفيات التمهيدية للجولة الثانية للمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي تقام في الرياض بالسعودية، من 3 إلى 15 يونيو المقبل، فيما شارك سابقاً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكمنسق عام محلي في مباريات دوري أبطال آسيا، ومراقب مباريات في مباريات البطولة العربية وغيرها من المشاركات الخارجية.

وتم تكليف الدكتور محمد سعيد الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات ليتوانيا 2021، المقامة في خورفكان من 20 إلى 25 مايو الجاري، ومراقب مباريات التصفيات التمهيدية للجولة الثانية للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي تقام في سيؤول الكورية من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

واختيار ناصر العبيدلي كمراقب مباريات للمجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي المقامة في البحرين خلال مايو الجاري، بالإضافة إلى مشاركته السابقة مراقباً مباريات كأس آسيا تحت 19 سنة في نوفمبر 2019 في تايوان، ومدير ملعب ستاد راشد في كأس آسيا 2019.

كما أسندت مراقبة مباريات دوري أبطال آسيا في النسخ الماضية لوليد طاهر، بالإضافة إلى تكليفه بإدارة ملعب مدينة زايد الرياضية أثناء بطولة كأس آسيا 2019.

وعلى صعيد آخر، تم إسناد مراقبة المباريات في البطولة العربية لكل من ناصر عبدالله الحمادي ومنصور الحربي في نسخها الماضية.