مايكل يتحدى لاريت في مصارعة الذراعين

دبي (الاتحاد)

يستضيف فندق كونراد دبي مساء اليوم تحدي مصارعة الذراعين بإشراف لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، وتجمع المواجهة الرئيسية بطل العالم للمحترفين الأميركي مايكل طولد والكندي دفيت لاريت، إضافة إلى لاعبين دوليين آخرين.

أكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أن البطولة الحالية هي الأولى التي يشرف عليها الاتحاد في الموسم الحالي ومنذ تشكيل لجنة مصارعة الذراعين والهدف منها اضافة إلى الجانب التنافسي الترويج للعبة بشكل أكبر في الدولة والتعريف بها والتشجيع على ممارستها بشكل أوسع مبينا أن هنالك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها أو الاشراف عليها مستقبلًا.