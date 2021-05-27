اتحاد الشطرنج يعتمد خطة عمله

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعه الأول بمقر الاتحاد بعد اكتمال النصاب القانوني له بالتعديل الجديد، بناء على قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني.

افتتح الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدموه خلال فترة عضويتهم، وقال: «نأمل أن نفتح صفحة جديدة لنتابع المسيرة المشرفة للاتحاد، بوجود 17 نادياً، منها 16 عضواً عاملاً بعد قرار الهيئة التحكيمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي صحة ونفاذ قرار الجمعية العمومية لعام 2018 بصفة عضو عامل لكل من الأندية (الذيد - البطائح - خورفكان - الثقة للمعاقين - الحمرية).