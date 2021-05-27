الفيصلي يخطف لقبه الأول بكأس خادم الحرمين

الرياض (د ب أ)

توج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 / 2 على التعاون في المباراة النهائية للمسابقة.

وتقمص جوليو تافاريس دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» لمصلحة الفيصلي، ليقوده للتتويج بالبطولة في ظهوره الثاني بالمباراة النهائية للمسابقة.

وبادر التعاون بالتسجيل عبر لاعبه الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 14، لكن تافاريس أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وسرعان ما عاد التعاون للتقدم في النتيجة، بعدما أحرز كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لكن تافاريس عاد لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 60.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه الفيصلي بعدما تلقى لاعبه محمد النخيلان بطاقة حمراء في الدقيقة 83، واصل تافاريس تألقه بعدما سجل هدف التتويج للفريق العنابي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحرم الفيصلي من الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق أن توج بها عام 2019.