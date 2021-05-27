بالمقاطعة.. أوساكا تحافظ على صحتها الذهنية

باريس (أ ف ب)

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا بأنها لن تشارك في أي مؤتمر صحفي خلال بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام للتنس وذلك للمحافظة على صحتها الذهنية، ما أثار غضب اللجنة المنظمة.

وكتبت أوساكا المصنفة ثانية عالمياً في حسابها على تويتر: لن أرد على أي سؤال لوسائل الإعلام في رولان جاروس. وأضافت: لدي شعور بأن الناس لا يكترثون بالصحة الذهنية للرياضيين وهذا ما يصدمني في كل مؤتمر صحفي أشارك فيه. وتابعت: دائماً ما يطرحون علينا أسئلة سبق أن طرحوها علينا مرات عدة أو أسئلة تجعلنا نشك بأنفسنا ولست مستعدة للخضوع أمام أشخاص يشكون بي.

لم تعجب تصريحات أوساكا رئيس الاتحاد الفرنسي لتنس منظم بطولة رولان جاروس.

وقال جيل موريتون: إنه خطأ فادح ويظهر إلى أي مدى يجب أن تكون هناك حوكمة في رياضتنا، ما جري ليس مقبولاً بحسب رأيي لأننا في النهاية نريد الترويج لكرة المضرب، لا افهم صراحة ماذا يحدث، سنرى كيف تتصرف خلال البطولة.

أما مدير البطولة ونجم التنس الفرنسي السابق جي فورجيه فقال: لا ادري كيف سيكون سلوكها في الأيام المقبلة لكنها لا تقوم بأي رسالة إيجابية، معرباً عن خيبته من قلة التضامن التي تظهرها أوساكا في الأزمة الصحية العالمية.

وبحسب القوانين، يتوجب على اللاعبين واللاعبات المشاركة في المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة وإلا يواجهون دفع غرامة ما. كما أن لدى اللاعبين واللاعبات واجبات إعلامية قبل الدورات أيضاً.