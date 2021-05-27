فوتبول إيطاليا: إنتر ميلان يحسم مدربه خلال ساعات

ميلانو (رويترز)

ذكر موقع فوتبول إيطاليا على الإنترنت، أن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع المدرب سيموني إنزاجي بعد رحيل أنطونيو كونتي.

ونقل الموقع عن جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، قوله إن النادي سيكشف عن مدربه الجديد خلال ساعات.

وفاز إنزاجي مدرب لاتسيو بكأس إيطاليا 2019 خلال خمس سنوات مع النادي، بعد أن فاز بلقب الدوري الإيطالي 1999 وثلاثة ألقاب لكأس إيطاليا كلاعب مع النادي.

وفسخ كونتي عقده مع إنتر بالتراضي يوم الأربعاء بعد أن قاد الفريق لأول ألقابه في الدوري منذ 2010. ونقل الموقع عن ماروتا قوله: لا نعرف مدربنا حتى الآن لكننا سنتوصل إلى اتفاق غير رسمي قريباً.

وأشاد بمدرب إنتر السابق، وقال: كونتي شخصية تملك عقلية انتصارية، حقق النجاح مع النادي بعد أن نقل حماسه الكبير للاعبين، درب الفريق بقلبه وروحه، لكنه قرر في النهاية الحصول على قسط من الراحة.