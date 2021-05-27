توتنهام يخطب ود مدربه السابق





لندن (د ب أ)

أجرى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، محادثات مع مدربه الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حول عودة محتملة للفريق اللندني.

كان بوكيتينو «49 عاماً» الذي يتولى تدريب باريس سان جيرمان، قد غادر توتنهام في نوفمبر عام 2019 بعد 5 أعوام قضاها كمدرب هناك، ليحل محله البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، إلى أنه بعد إقالة مورينيو الشهر الماضي، قام توتنهام بإجراء محادثات مع مدربه الأرجنتيني السابق في محاولة لإسناد المهمة له في ولاية ثانية.

وقاد بوكيتينو باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تولى المسؤولية خلفاً للألماني توماس توخيل في يناير الماضي، حيث فاز على برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في طريقه للدور قبل النهائي، كما فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا.

ولكن الفريق خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح فريق ليل، ليتسبب ذلك في إثارة التكهنات حول مستقبل المدرب الأرجنتيني في باريس.

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، مع النادي الفرنسي الذي أبدى عدم استعداده للرد على إشاعات، كما اكتفى باريس سان جيرمان بنشر مقابلة مع بوكيتينو، الذي تبقى في عقده مع الفريق 12 شهرا، تحدث خلالها عن القيام بأشياء عظيمة في المستقبل.

وأوضح المدرب الأرجنتيني، الذي قد يعود إلى العاصمة البريطانية لندن، في تصريحات له يوم الاثنين الماضي: أنا سعيد بالطريقة التي تأقلم بها اللاعبون مع التغييرات. وأضاف: هناك العديد من الأشياء التي لا يمكن تغييرها أو تطويرها لضيق الوقت.

وتابع بوكيتينو: لكنني أعتقد أنه مع تطبيق هذه الطريقة في العمل وتلك الرغبة في التطور في الأفكار والأداء على أرض الملعب، سنقوم بأشياء عظيمة في المستقبل. وهناك مرشحون مثل إيريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي وجراهام بوتر مدرب برايتون، كمرشحين لتولي تدريب توتنهام، في الوقت الذي ظهر الإيطالي أنطونيو كونتي في المشهد وذلك عقب رحيله عن إنتر ميلان أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة «بي أيه ميديا» أن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي ارتبط بتولي المنصب، لكنها أكدت أنه ليس من المخطط عقد أي جلسات بين الطرفين قريباً. وأنهى توتنهام الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، ليتأهل للمشاركة بمنافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي أحدث بطولات الأندية التي أطلقها «يويفا».