«الفيفا» داعم أم متواطئ



لندن (د ب أ

لندن (د ب أ) كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، النقاب عن أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دعم فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعدما تلقى ضمانات من الأندية بأنهم سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد كل عام. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن انفانتينو أكد الأسبوع الماضي أن وظيفته هي التحدث للأندية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لكن ذلك لا يعني أن «فيفا» كان متواطئاً أو داعماً أو يقف خلف مخطط بطولة دوري السوبر الأوروبي. ولكن تيباس يعتقد أن خطط إقامة كأس العالم للأندية كل عام، ومشاركة أندية دوري السوبر الأوروبي بها، وكذلك إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، مرتبطة بمشروع استثمار سعودي. وأوضح الإسباني أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون السعودية، الداعم الأكبر لشركة «سوفت بانك»، والتي يزعم إنها مستعدة لدعم مشاريع «فيفا»، هي من طلبت من (فيفا)، الأسبوع الماضي، دراسة مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وهو الأمر الذي سيتم المضي قدماً في بحثه. وأوضح تيباس: إنفانتينو دعم فكرة دوري السوبر، لأن الأندية المؤسسة لتلك البطولة ضمنت مشاركتها في بطولات كأس العالم للأندية. وتابع: "هذه هي استراتيجية «فيفا»، لا أقول ذلك من تلقاء نفسي. ورفض «فيفا» التعليق على تصريحات تيباس، وذلك حينما تواصلت معه وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، لكن الاتحاد الدولي للعبة أشار إلى تصريحات إنفانتينو خلال كونجرس «فيفا» الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي. وقال إنفانتينو أن كرة القدم لا يجب أن تخرج عن الهيكلة الموضوعة لها، وذلك لمواجهة أي تحديات تواجهها في الوقت الحالي، مؤكداً على ضرورة البدء من جديد وفتح صفحة جديدة. وأطلق «فيفا» أمس الأربعاء، مناقشة جديدة تهدف إلى التخطيط لشكل كرة القدم في المستقبل.