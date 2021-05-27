تفاؤل إيطالي قبل يورو 2020

روما (أ ف ب)

أعرب مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني عن تفاؤله بتعافي صانع ألعاب الفريق ماركو فيراتي من إصابة في ركبته وخوض غمار نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل.

وقال مانشيني عشية المباراة الودية لمنتخب بلاده ضد سان مارينو أن لاعب وسط باريس سان جيرمان يتعافى بشكل اسرع مما هو متوقع.

وأضاف: حالته تحسنت كثيراً في الأيام الـ15 الأخيرة. وكان سان جيرمان أعرب قبل أسبوعين غياب فيراتي عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 اسابيع، بيد أن طبيب المنتخب الإيطالي أندريا فيريتي، أكد أن ركبة فيراتي ليست سيئة وألمح إلى إمكانية مشاركته في المباراة الأولى ضمن البطولة القارية ضد تركيا في 11 يونيو، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً سويسرا وويلز.