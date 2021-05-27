أليجري يعود إلي «السيدة العجوز»





روما (أ ف ب)

أشارت وسائل إعلام إيطالية عدة الخميس بأن مجلس إدارة يوفنتوس الإيطالي، اتخذ قرار إقالة مدربه أندريا بيرلو، وسيستعين مجدداً بخدمات مدربه السابق ماسيميليانو أليجري، الذي قاده إلى إحراز اللقب المحلي 5 مرات في 5 مواسم على رأس الجهاز الفني، بعد عامين من رحيله حيث تمت إقالته في 17 مايو 2019.لم يصدر نادي «السيدة العجوز» أي بيان رسمي حتى الساعة، لكن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي" الإيطالية أكدتا أن أليجري الذي كان يتفاوض مع ريال مدريد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان بعد استقالة الأخير اليوم، وافق على العودة إلى يوفنتوس. وقاد أليجري يوفنتوس إلى إحراز لقب الدوري المحلي خمس مرات توالياً من عام 2014 إلى 2019 والى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017 وخسرهما أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي. ولم يشرف أليجري «53 عاماً» على تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس عام 2019، حيث خلفه ماوريتسيو ساري ثم أندريا بيرلو توالياً. وكان يوفنتوس خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي المتواضع، في حين انتزع بصعوبة بالغة بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، واكتفى بالتتويج بمسابقة كأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية. وأكد بيرلو بعد التتويج بكأس إيطاليا في 20 الحالي بأنه يرغب بالاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريقه الموسم المقبل. وقال بيرلو "أرغب جدا بالتواجد على رأس الجهاز الفني العام المقبل. أعتقد بأني قمت بعمل جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية. أود الاستمرار لأني أعشق هذا النادي، لكن في النهاية القرار لمجلس الإدارة. واعترف بيرلو بأن مهمته التدريبية الأولى في مسيرته شهدت "العديد من الصعوبات"، مشيراً إلى أن الانتصارات لا تحجب فترات الصعود والهبوط هذا الموسم. وأضاف: لقيت دعم لاعبي فريقي وهذا أمر يرضيني جدا كمدرب بغض النظر عن الشائعات في الصحف".