السوبر الأفريقي.. مباراة لا تعرف الخوف!

القاهرة (د ب أ)

أكد خوان بيدرو بنعلي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أنه يعرف جيداً اسم وقيمة الأهلي المصري، بصفته أحد أهم وأكبر الفرق في أفريقيا قبل لقاء الفريقين المرتقب غدا الجمعة.

وقال بيدرو في مؤتمر صحفي عقد بالدوحة قبل مباراة السوبر الأفريقية: مواجهة الأهلي هي نهائي بين فريقين كبيرين.

وأضاف: نعرف الأهلي جيداً وهو أحد أكبر الفرق في أفريقيا، لكن هذه مباراة كرة قدم ستلعب على أرض الملعب ونحن ننتظرها. وأوضح: لا توجد مفاجآت في كرة القدم، سنلعب لمدة 90 دقيقة وربما ركلات ترجيح ولنرى من سيفوز بعد ذلك، إذا اعتقدنا أن فوزنا مفاجأة لما جئنا إلى هنا.

وتابع: هذه منافسة مختلفة عن المنافسة المحلية، في الدوري المغربي كان لدينا العديد من اللاعبين المصابين والمرهقين، لكن الآن لدينا ما يكفي من الوقت للاستعداد لهذه المباراة.

وأكد مدرب بركان احترامه للأهلي لكنه لا مكان للخوف فهي مباراة في كرة القدم ويجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو وأن نكون جاهزين لكل شيء.

فيما أكد محمد عزيز قائد الفريق المغربي، أن مواجهة الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي بمثابة مباراة خاصة. ويلتقي نهضة بركان مع الأهلي في السوبر الأفريقي غداً الجمعة بالعاصمة القطرية، حيث يتطلع الفريق المغربي للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في الدوحة: إنها المباراة ستكون أمام نادي القرن في أفريقيا كما يطلق على الأهلي، لذا نبذل قصارى جهدنا ضد الأهلي الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا، لكننا على مستوى التحدي.

وأوضح: مواجهة الأهلي صعبة لأنهم من أقوى الفرق في القارة، لكننا نعلم أنه يمكننا تحديهم ونأمل أن نقدم مباراة جيدة بين بطلين، والفريق الذي يستعد بشكل جيد سيفوز.

وتابع: الأهلي لديه الكثير من اللاعبين الجيدين وأنا أحبهم كفريق.. لكني معجب أيضاً بمواطننا المغربي بدر بانون الذي انضم إليهم مؤخراً وأضاف الكثير للفريق. ويسعى نهضة بركان لأن يصبح الفريق المغربي الرابع الذي يتوج باللقب بعد الرجاء والوداد والمغرب الفاسي.