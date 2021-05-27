«عموري» يقترب من التجديد مع «الفرسان» لموسمين

منير رحومة (دبي)

علمت «الاتحاد» أن عمر عبدالرحمن لاعب شباب الأهلي، اقترب من تجديد عقده لموسمين مع «الفرسان»، وذلك بعد المفاوضات الإيجابية التي جرت بين الطرفين، ورغبة كل منهما في تجديد التجربة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشاركة للاعب والنادي.

ورغم انتهاء الموسم من دون أن يشارك «عموري» في أي مباراة، منذ تعاقده مع شباب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية، إلا أن مسؤولي شركة الكرة بالنادي، حريصون على استمرار اللاعب مع الفريق، خاصة بعد أن انسجم مع الأجواء، وتأقلم مع زملائه اللاعبين، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تربطه بالمدرب مهدي علي.

تعافي اللاعب من الإصابة، يجعله جاهزاً للمشاركة في تحضيرات الفريق، بداية من يوليو المقبل، والاستعداد للموسم الجديد في أفضل الظروف، بما يسهم في عودته بقوة إلى الملاعب، واستعادة فنياته ومهاراته في الملاعب.

يذكر أن شباب الأهلي، هو رابع فريق في مسيرة أفضل لاعب في آسيا 2016، بعد أن لعب في العين والهلال السعودي والجزيرة، ويضم شباب الأهلي نخبة من لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب، الذين لعبوا مع «عموري» لسنوات طويلة، مما يوفر الأجواء الملائمة لاستمرار اللاعب مع «الفرسان» في الموسم المقبل.