ديوكوفيتش وفيدرر ونادال في «المسار الواحد»

باريس (أ ف ب)

أوقعت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام للتنس، الثلاثة الكبار الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال في المسار ذاته.

وبالتالي إذا تابع كل ديوكوفيتش ونادال الساعي إلى لقبه الرابع عشر في رولان جاروس طريقهما في البطولة، سيلتقيان في نصف النهائي. وحدث هذا الأمر كون نادال تراجع إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي ولم يكن في القسم السفلي من مسار البطولة، في حين كان ديوكوفيتش بصفته المصنف أول عالمياً في القسم العلوي، أما فيدرر الذي لم يخض سوى 3 مباريات في الأشهر الـ16 الأخيرة، فصنف في المركز الثامن.

أما ابرز اللاعبين في المسار الثاني من القرعة، فهما الروسي اندريه مدفيديف والنمساوي دومينيك تييم الذي بلغ نهائي البطولة مرتين عامي 2018 و2019.

وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور الأول مع الاميركي تينيس ساندجرين، ونادال مع الأسترالي اليكسي بوبيرين، وفيدرر مع لاعب متأهل من التصفيات. وتنطلق بطولة رولان جاروس في 30 من الشهر الحالي.