بنفس الأداة.. «الساحرة» تحفر النجاح وتكتب الفشل





جدانسك (د ب أ) قدم فريقا فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي 120 دقيقة للنسيان في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يفوز الفريق الملقب بـ«الغواصات الصفراء» بلقبه الرسمي الأول، بعد ركلات ترجيح ملحمية أبرزت مجدداً الفروق الدقيقة التي تفصل بين النجاح والفشل. وحاول الأرجنتيني جيرونيمو رولي التصدي لأكثر من ركلة ترجيح، قبل أن يبعد ركلة الترجيح التي نفذها الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، ليخرج الفريق الإنجليزي دون ألقاب هذا الموسم مرة أخرى. لذلك يمكن للنرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب يونايتد، أن يقدم تقييماً صريحاً للموسم الذي انتهى بحصوله على المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة للخسارة 10 / 11 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1 / 1 بمدينة جدانسك البولندية أمس الأربعاء. وحينما سئل هل نجحت الحملة؟ كان رد سولشاير البسيط "لا" وبالنسبة ليونايتد، النادي الذي لا يزال معتاداً على العقود الحافلة بالنجاح تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، فقد واصل معاناته خلال السنوات الأخيرة، ليظل دون أي لقب منذ فوزه بالدوري الأوروبي عام 2017 تحت قيادة مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، الذي تولى سولشاير مسؤولية الفريق خلفا له بعد ذلك بعام. وبات يتعين على سولشاير أن يعلم أنه ليس لديه وقت غير محدود من أجل تصحيح الأمور. وصرح ماركوس راشفورد لاعب يونايتد عقب المباراة: عندما جاء أولي كانت هناك عملية. وأضاف راشفورد: نحن نؤمن بالعملية وهذه ليست نهايتها، فقط لأننا خسرنا أمس، أعد المشجعين بأننا لن نستسلم. وأكد راشفورد: يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب، نحن قريبون، وأعد بأننا قريبون، لكنه ليس قرباً جيداً بما فيه الكفاية". وفي المقابل، جمع فياريال بين السحر التكتيكي لمدربه أوناي إيمري والتعاقدات الذكية، لكن يونايتد، أحد أكبر الأندية في العالم وبفريق قيمته تصل إلى مئات الملايين، لم يتمكن من إيجاد طريقة للتفوق عليهم . ووصفت صحيفة (جارديان) البريطانية أداء مانشستر يونايتد في المباراة بـ"المشلول والخائف". ولكن بالنسبة لفياريال، لم يكن هناك سوى السعادة بعد إنهاء انتظار دام 98 عاماً للحصول على لقب كبير تحت إشراف إيمري، المتخصص في الدوري الأوروبي، الذي أصبح أكثر المدربين تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب. قال إيمري: أنا سعيد للغاية، نحن فخورون جدا بفريق فياريال، أعتقد أننا نستحق الفوز، واجهنا مانشستر يونايتد لكننا لعبنا مباراة تنافسية للغاية. رغم احتلاله المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، إلا أن فياريال بلغ مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تتويجه بالدوري الأوروبي، ليواجه المدرب واللاعبون تحديا آخر. وشدد إيمري: لقد تأهل هذا النادي لدوري الأبطال وسنستمتع بهذه المنافسة، أريد أن أفوز بالدوري الأوروبي ولكني أريد أن ألعب في دوري الأبطال.