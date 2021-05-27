«لاليجا الإمارات» أفضل الأكاديميات

دبي (الاتحاد)

حصدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» برونزية أفضل أكاديمية رياضية للناشئين، في حفل جوائز قطاع الرياضة بالشرق الأوسط 2021، ممثلة في أكاديمية «لاليجا» في الإمارات التي تعد الوحيدة التي تم منحها هذه الجائزة في الحفل، من بين المرشحين الآخرين من أندية رائدة في كرة القدم الأوروبية والأكاديميات المحلية المتخصصة في هذا المجال .

جاء فوز أكاديمية «لاليجا الإمارات»، بهذه الجائزة، تقديراً للنمو المستمر لمشاريع رابطة الدوري الإسباني في تطوير كرة القدم، حتى أصبح عمل أكاديميتها معياراً على مستوى المنطقة، حيث قامت منذ تدشينها في عام 2017، بتدريب أكثر من 2500 لاعب كرة القدم واعد من الجنسين، ضمن برنامجها في دبي الذي يتبع منهجية اللعب الفريدة في «لاليجا». ويشرف عليه مدربون معتمدون حاصلون على أعلى الدرجات التدريبية من الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مركز الأداء العالي المرتبط بالأكاديمية، الذي أسهم في بإنشاء مسار لهؤلاء الشباب لدخول مهنة كرة القدم الاحترافية، حيث حصل العديد من اللاعبين على تجارب في أندية الدوري الإسباني «لاليجا»، ونالوا عقد لعب مع الأندية المحلية في الإمارات.

في بداية موسم 2020-2021، انتقلت أكاديمية «لاليجا» ومركز الأداء العالي، إلى مرافق جديدة ذات مستوى عالمي في مدينة دبي الرياضية، ما سمح لها برفع مستوى تطوير كرة القدم للشباب بشكل أكبر، وترجمة لجهوده وإنجازه نجح مركز الأداء العالي التابع لـ «لاليجا»، بالحصول على اعتراف كنادٍ بشكل رسمي، وهو يشارك حالياً في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وقالت مايتي فينتورا، العضو المنتدب لـ «لاليجا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحن سعداء بهذا التكريم، ونسعى لجلب خبراء القدم في «لاليجا» للمساهمة في رفع المستويات واستخراج أفضل الإمكانيات، لبناء جيل قادم من لاعبي كرة القدم المميزين، وهذه الجائزة تدفعنا إلى المتابعة في هذا الطريق.

وقال خوان فلوريت رئيس مشاريع كرة القدم في «لاليجا»: تعد البرامج التدريبية التي أنشأناها في دبي مثالاً رائداً لتطوير كرة القدم للشباب، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، وبعد النجاح الذي شهدناه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توسعت أكاديميات «لاليجا» لتشمل مناطق عبر آسيا وقارتي أميركا الشمالية والجنوبية وأفريقيا.

فيما علق دانييل باريخا مندوب «لاليجا الإمارات»: الجائزة نتيجة العمل اليومي لجميع مدربينا وزملائنا من المشاريع الرياضية في مقرنا الرئيس في مدريد وشريكنا إنسبايراتوس، ويمكن وراء هذا النجاح العمل من قبل الكثير من الناس.