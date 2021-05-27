الشناوي يحدد مفتاح فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي

القاهرة (الاتحاد)

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة نهضة بركان غداً الجمعة على كأس السوبر الأفريقي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: أتمنى الفوز غداً والتتويج بالسوبر الأفريقي السابع والعودة بالكأس، ولا شك أن المباراة غاية القوة، لأنها أمام فريق نهضة بركان المنظم والمتميز، ولهذا دخلنا في معسكر منذ مباراة العودة أمام صن داونز في دوري الأبطال، ووصلنا للدوحة في توقت مناسب من أجل الاستعداد والتأقلم على الأجواء، وعموماً نحن جاهزون وسعداء بالتواجد والمشاركة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.

أضاف: المباراة صعبة لأنها مباراة بطولة ولا مجال للتعويض فيها، مؤكداً أن الجهاز الفني حرص على توصيل هذا المعنى لجميع اللاعبين خلال الجلسات التي تسبق التدريبات، كما حرص أيضاً في المحاضرات على مشاهدة العديد من المباريات لفريق نهضة بركان، للتأكيد على نقاط القوة والضعف، مشدداً على أن جميع اللاعبين يعلمون أهمية المباراة وضرورة تحقيق لقب السوبر الغائب منذ 7 سنوات، وهذا هو مفتاح الفوز باللقاء الصعب.

وأوضح الشناوي أن الأهلي اعتاد على اللعب في قطر وأن الفريق سبق أن خاض بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الملاعب القطرية منذ فترة، وتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية، وقال: جميع اللاعبين سعداء لخوض لقاء السوبر وتحقيق تطلعات الجماهير بالفوز باللقب.

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز في دوري الأبطال من أجل التركيز في مباراة الغد أمام بطل المغرب، وأن معظم الجيل الحالي من اللاعبين لم يسبق لهم التتويج بالسوبر الأفريقي من قبل، ولهذا سوف يقاتلون من أجل اللقب والعودة بإذن الله بالكأس، وإضافة بطولة جديدة لأنفسهم وللنادي الأهلي في نفس الوقت.