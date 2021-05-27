«فخر أبوظبي» بـ «البصمة 13»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بصم 13 لاعباً على أهداف الجزيرة خلال الموسم الذي انتهى بتتويج «فخر أبوظبي» بدرع دوري الخليج العربي، بداية من المدافعين إلى المهاجمين، لتضع كل خطوط بصمتها في الإنجاز الكبير.

وسجل الجزيرة 65 هدفاً، بمعدل هدفين ونصف هدف في المباراة، أحرز منها علي مبخوت 25 هدفاً، بمعدل يقترب من 40% من الأهداف.

وكان للدفاع نصيب متميز في أهداف، خاصة الحاسمة، عن طريق الصربي ميلوس الذي سجل 6 أهداف بمفرده، جميعها من ضربات ثابتة، ومعظمها كان حاسماً لمباريات صعبة.

وحسم مبخوت معركة الخطوط الثلاثة لمصلحة الهجوم، فيما كان ميلوس هداف المدافعين.

على صعيد الأعمار، كان الفرق كبيراً بين أكبر من يسجل لـ «فخر أبوظبي» هذا الموسم، وهو ميلوس «31 عاماً»، والأصغر وهو المقيم عمر تراوري «18 عاماً».

وسجل تراوري 5 أهداف هذا الموسم، أهمها هدفه الحاسم في الوقت القاتل وتعادل به الجزيرة مع بني ياس 3-3، في «الجولة 17»، لتكون المباراة مفتاح الفوز باللقب، خاصة أن الخسارة وقتها تعني اعتلاء «السماوي» الصدارة.

وظهر عمر تراوري بمستوى أكثر من رائع، رغم صغر سنه، الأمر الذي جعل إدارة النادي تعدل القيمة المالية لعقده الذي يمتد إلى 2024.