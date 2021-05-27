«سمعة».. موسم للتاريخ بـ «أرقام لا تتجمل»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لا يلغي حصول الوحدة على المركز السابع، بعد أداء متذبذب خلال الموسم، تقديم إسماعيل مطر قائد «العنابي» ونجمه الأول بلا منازع وأسطورة الملاعب، واحداً من أفضل مواسمه، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق في «الاحتراف» بالذات، وبأرقام لا تكذب أو تتجمل، بل تعكس حقيقة مهمة أن النجم «38عاماً» أعطى بسخاء، وكأنه في بداية شبابه، ليؤكد من جديد أن العمر يبقى مجرد رقم، وأن كرة القدم تنصف دائماً من يعطيها ويخلص لها.

وضرب «سمعة» بهذا العطاء مثلاً لجميع اللاعبين الحاليين صغاراً وكباراً، أن الاحتراف ليس عقوداً بالملايين فقط، بل عقلية احترافية داخل الملعب وخارجه، وتغذية صحيحة التي تمثل واحداً من العوامل المهمة في تألق مطر، بحسب حوار سابق مع «الاتحاد»، بجانب حرصه على التدريب الفردي وبصورة تعزز من قدرة لاعب في عمره على اللعب بكفاءة عالية.

ويمثل موسم 2020-2021 «علامة فارقة» في مسيرة إسماعيل مطر، والأفضل من حيث عدد المباريات التي خاضها في دوري الخليج العربي «23 مباراة»، بالتساوي مع موسم 2015 - 2016، والذي لعب خلاله العدد نفسه، والأهم هو تأثير اللاعب فيها، حيث أسهم في 19 هدفاً من أهداف «العنابي» الـ48 في المسابقة، عبر إحرازه 7 أهداف وصناعته 12 هدفاً، تربع بها على قمة أفضل صناع اللعب، ليس في الوحدة فقط، بل في البطولة بشكل عام.

والأهداف السبعة التي رفع بها غلته في الدوري عبر تاريخ مشاركاته في زمن الهواية والاحتراف إلى 94 هدفاً، منها 46 هدفاً في 245 مباراة خلال الـ13 موسماً الأخيرة، وأهداف النجم الكبير في شباك 18 نادياً بالدوري، ويعتبر الجزيرة بطل الدوري المفضل لـ «سمعة» بإحرازه 10 أهداف في مرماه، وهي النسبة الأعلى للاعب في مرمى فريق واحد.

وسجل مطر 6 من أهدافه من داخل المنطقة، منها «3 أهداف من ضربات جزاء»، وهدف من خارجها، وهو هدفه العالمي أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة، ويعتبر من أفضل أهداف المسابقة، ولم يكتف «سمعة» بالتسجيل والصناعة فقط، بل يملك 47 تمريرة مؤثرة من أصل 841 تمريرة في المباريات الـ23 التي خاضها.

أهداف إسماعيل مطر في الدوري

94 هدفاً أمام 18 فريقاً

الجزيرة: 10

الوصل: 8

الشارقة:8

النصر:8

الشعب:7

الإمارات:7

عجمان: 6

اتحاد كلباء: 6

شباب الأهلي:5

الظفرة: 5

خورفكان: 5

العين: 4

الشباب: 4

بني ياس: 3

الفجيرة: 3

دبي: 3

حتا: 1

دبا الحصن: 1

