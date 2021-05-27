تونس تصطاد «نسور المهجر»

تونس (د ب أ)

نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم في ضم اللاعبين اليافعين حنبعل المجبري وعمر الرقيق المحترفين في مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، إلى صفوف المنتخب التونسي.

ورحب الاتحاد التونسي اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحنبعل المجبري بعبارة «مرحباً بك في بلدك ومنتخب تونس».

وقال رئيس الاتحاد وديع الجريء إن حنبعل «وقع الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسمياً إلى المنتخب التونسي. ويحمل حنبعل «18 عاماً» الجنسية الفرنسية ولعب في منتخبات فرنسا للشباب وصعد حديثاً إلى الفريق الأول لنادي مانشستر، حيث اقتصرت مشاركاته السابقة مع فريق الشباب تحت 23 عاماً.

ودخل الاتحاد التونسي منذ فترة في مفاوضات مع حنبعل لتمثيل نسور قرطاج. ويأتي ضم المجبري بعد يوم واحد من الإعلان عن ضم لاعب أرسنال عمر الرقيق «20 عاماً» للمنتخب التونسي، علماً بأنه يحمل الجنسية الهولندية.

وقال الجريء: صحيح أن عمر لم يعش في تونس ولكنه يعرف معنى الوطنية ويعتز بجذوره التونسية». ولعب الرقيق لنادي هيرتا برلين الألماني قبل انضمامه إلى فريق الشباب بنادي ارسنال كما لعب أيضاً لمنتخب هولندا للشباب.

ويسعى الاتحاد التونسي إلى اقتناص المواهب التونسية من أبناء المهاجرين الذين ينشطون خارج الوطن، بعد أن نجح قبل عام في إقناع الألماني من أصول تونسية مارك اللمطي مدافع هانوفر بتمثيل نسور قرطاج.