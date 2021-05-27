رسمياً.. الأهلي يرفض مبررات مشاركة «الموقوفين» بالدوري

القاهرة (الاتحاد)

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، يرد فيه على مبررات الأخير بشأن مشاركة بعض الناشئين الموقوفين في مباريات الدوري الممتاز. وكذا عدم إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في الموعد الذي حدده الاتحاد سلفاً «26 مايو الجاري» لحسم لقب بطولة الجمهورية مواليد 99.

وأكد النادي في خطابه على العديد من النقاط، أبرزها أن الغرض من العقوبة الرياضة الانضباطية هو تقويم السلوك، وردع التصرف الخارج عن مبادئ الرياضة، وفقاً لظروف المخالفة وقتها ومكان حدوثها، وفي حال التغاضي عن ظروف المخالفة ومكان حدوثها، فإن الغرض من العقوبة يصبح هو والعدم سواء.

إضافة إلى أن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تؤكد على مراعاة القيم الإنسانية والتربوية والاهتمام بالشباب.. ومع إقرار التجاوز الأخلاقي إلا أن المخطئ قد تم تكريمه باللعب في مسابقة محترفين أعلى دون الالتزام بتسلسل تطبيق العقوبة.

وشدد خطاب الأهلي على أن السماح للناشئين الموقوفين بالمشاركة في المباريات اعتباراً من 20 مايو الجاري، يخالف النصوص الواردة باللوائح؛ وذلك لأنه تم احتساب فترة الإيقاف من المباريات الخاصة بالفريق الأول، وأن السماح بالمشاركة في غير محله؛ لأنه تغافل عن تطبيق اللوائح ببدء احتساب فترة الإيقاف بعد انتهاء مباريات المرحلة السنية «مسابقة ٩٩» والتي لم تنته لوجود مباراة فاصلة لم تتم إقامتها حتى الآن.

بخصوص عدم إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل مسابقة 99، فقد أكد النادي على لائحة النظام الأساسي 2017 التي أبرزت أن من المهام الرئيسية لاتحاد الكرة حماية مصالح أعضائه، ومنع الطرق والممارسات التي قد تمس نزاهة وسلامة المباريات والمسابقات، الأمر الذي يتعرض له النادي الأهلي حال عدم تحديد موعد المباراة الفاصلة.

فضلاً عن أنه ووفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة تحديد قائمة الفريق للموسم 2021/ 2022 قبل 30 يوليو المقبل، فإن ترحيل مباراة 99 إلى أجل غير مسمى.. يترتب عليه عدم قدرة النادي على تحديد احتياجاته الفنية والتسويقية، وكذلك عدم تحديد الناشئين المرشحين للفريق الأول وتسويق الآخرين بما يحقق عوائد مادية وفنية للنادي.

كما أن عدم تحديد موعد للمباراة الفاصلة يضر بالنادي الأهلي ماديًا، خاصة أن النادي ملتزم بعقود ونفقات مادية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وفي ختام خطابه أكد النادي على تمسكه ببطلان قرار اتحاد الكرة برفع الإيقاف عن الصادر بحقهم قرار لجنة الانضباط بتاريخ 23 أبريل الماضي، وكذا بطلان مشاركة اللاعبين الموقوفين في أي من مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بما فيها بطولة الدوري الممتاز قبل انتهاء فترة إيقافهم.. وتمسك النادي أيضًا بضرورة الإعلان عن موعد قريب للمباراة الفاصلة لتحديد الفائز ببطولة الجمهورية مواليد 99.