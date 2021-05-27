الشامسي يتوج الفائزين في بطولة الشرطة للجو جيتسو

الشارقة (وام) توج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الفائزين في بطولة الشرطة للجو جيتسو رقم 2 التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بمشاركة 9 من فرق القيادات الشرطية بالدولة في الصالة الرياضية في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، حفاظاً على صحة وسلامة المشاركين والمشرفين على البطولة. وأسفرت النتائج النهائية للفرق عن فوز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول برصيد 78 نقطة، وجاءت قيادة كلية الشرطة في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بينما حلت القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة. وفي التصنيف الفردي تحت 62 حصل على المركز الأول الطالب مرشح سلطان سالم الظاهري من قيادة كلية الشرطة وجاء في المركز الثاني الشرطي أول شملان محمد علي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وحل ثالثاً الشرطي أول عبدالله محمد عبد المحسن من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتحت 69 حصل الملازم أول عبيد خميس الكعبي من قيادة كلية الشرطة على المركز الأول، وحصل الرقيب أول خلفان محمد خلفان من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الثاني، وجاء ثالثاً الرقيب مانع محمد أحمد من القيادة العامة لشرطة عجمان. وتحت 77 حقق المركز الأول الشرطي أول عبدالله صالح عبدالله من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجاء بالمركز الثاني الطالب مرشح مطر سعيد الكعبي من قيادة كلية الشرطة فيما حل بالمركز الثالث العريف عبدالرحمن حسين علي من القادة العامة لشرطة دبي. أما في التصنيف تحت 85 فحصل المساعد جابر إبراهيم مراد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الرقيب أول سعيد علي عباس من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بينما حل ثالثاً العريف محمد خليفة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وفي تصنيف تحت 94 حصل على المركز الأول المساعد حمدان أحمد البلوشي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي فيما ذهب المركزان الثاني والثالث للقيادة العامة لشرطة دبي من خلال العريف أول فهد عبدالستار والرقيب محمد عبدالله الشحي على التوالي.

وفي التصنيف فوق 94 حصل على المركز الأول المساعد سلطان عادل طويرش من قيادة كلية الشرطة، وحل ثانياً الشرطي يوسف حسن مطر من القيادة العامة لشرطة دبي بينما جاء الملازم أول فيصل سعود الحارثي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث. وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة لقد حققت بطولة الجو جيتسو التي تأتي ضمن مسابقات وزارة الداخلية الرياضية نجاحاً كبيراً لاسيما أنها تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واهتمام سموه بكافة الألعاب والأنشطة الرياضية التي تنمي قدرات منتسبي وزارة الداخلية والقيادات الشرطية بالدولة، حيث شهدت البطولة تفاعلاً كبيراً بين كافة الفرق المشاركة، معرباً عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي أظهره اللاعبون بكافة فئات المسابقة موجهاً شكره وتقديره إلى المنظمين واللاعبين المشاركين على ماقدموه من جهود أسهمت في إنجاح البطولة. من جانبه أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة إن الاتحاد لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية بمختلف أشكالها ودعم الرياضيين بما يتناسب والنجاحات التي يمكن تحقيقها بالتنافس الشرطي على المستويين المحلي والعالمي وذلك من خلال تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية الهادفة التي تسهم بشكل فعّال في رفع القدرات البدنية والجسمانية للرياضيين من منتسبي وزارة الداخلية. وفي الختام، قام قائد عام شرطة الشارقة بتقديم الكؤوس والميداليات على الفرق والأفراد الفائزين مقدماً لهم التهاني على ما حققوه من نتائج، ومتمنياً للذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في المسابقات القادمة. حضر حفل الاختتام العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعميد خالد شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.