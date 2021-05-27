قائد البايرن يطرق أبواب فولفسبورج

فولفسبورج (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن الهولندي مارك فان بوميل القائد السابق لنادي بايرن ميونيخ يستعد لتدريب نادي فولفسبورج الألماني عقب رحيل أوليفر جلاسنر لتدريب انتراخت فرانكفورت.

واتفق فولفسبورج مع فان بوميل «44 عاماً» على الخطوط العريضة تمهيداً للإعلان عن توليه منصب المدير الفني للفريق الأسبوع المقبل عقب توقيع العقود.

ولعب فان بوميل في صفوف بايرن بين عامي 2006 و2011 كما لعب في صفوف إيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وعمل مدرباً لإيندهوفن حتى ديسمبر 2019، كما عمل فان بوميل مساعداً لحماه بيرت فان مارفيك في تدريب المنتخبين السعودي والأسترالي.

وقاد جلاسنر فريق فولفسبورج للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكن تأكد أمس الأربعاء انتقاله لتدريب فرانكفورت.