نادال يستهدف اللاعب الأفضل





باريس (أ ف ب)

يحتفل الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثاً عالمياً في التنس، بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في الثالث من يونيو، خلال بطولة رولان جاروس المفتوحة، حيث يعتبر «رافا» أوفر المرشحين حظاً للظفر بها للمرة الرابعة عشرة، ورفع ألقابه القياسية في بطولات الجراند سلام إلى 21.

وقال نادال بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية: لا أحد لا يقهر في أي مكان، هذا هو الواقع، هذا العام، خسرت في مونتي كارلو ومدريد، أتمنى ألا أخسر هنا في رولان جاروس. ما العمل للتغلب عليّ ذلك؟ لن أعطي نصائح لخصومي، عليّ القلق بشأن ما يجب أن أفعله حتى لا أخسر، وهم عليهم فعل الشيء نفسه.

وضع الإسباني لنفسه أهدافاً على أعلى مستوى في رولان جاروس، لكن كالعادة يخطط فقط لتحقيقها «بالعمل اليومي من أجل التحسين المستمر». ويقدم الإسباني نفسه على أنه المرشح الأوفر حظاً للظفر برولان جاروس رغم المشاكل الجسدية التي يعاني منها، والتي تسببت في انسحابه من البطولة في العام 2016.

وتابع: الأوفر حظاً أم لا، ليس هذا هو السؤال: هدفي هو أن أكون اللاعب الأفضل". ومنذ مشاركته الأولى في العام 2005، فاز نادال بمئة مباراة في رولان جاروس وخسر مباراتين فقط، ضد السويدي روبن سودرلينج في دور ثمن نهائي 2009، وضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي العام 2015، وأعلن انسحابه قبل الدور الثالث في بطولة 2016 بسبب متاعبه الجسدية.

وقال نادال إن أسوأ ذكرياتي كانت بلا شك عام 2009 والخسارة أمام سودرلينج، ولكن أيضاً عام 2016، عندما اضطررت إلى الانسحاب بسبب إصابة في المعصم.

في العام الماضي، لقّن نادال ديوكوفيتش درساً في المباراة النهائية بانتصاره عليه بثلاث مجموعات نظيفة (6-صفر، 6-2، و7-5) للفوز بنسخة الخريف التي لم تكن فيها الظروف الماطرة والباردة مواتية له.

وبذلك اللقب الرقم 20 في الجراند سلام، والثالث عشر على الملاعب الترابية الباريسية، عادل الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر. ولفت نادال إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحتفل بعيد ميلاده في البطولة هنا وهو مرشح للفوز باللقب.

وقال: قبل عشر سنوات، لم أكن لأتوقع ذلك، لكن لو سألتني قبل عامين ربما كنت سأقول نعم، كنت أعاني من مشاكل جسدية كثيرة لدرجة أنه كان من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن مسيرتي المهنية ستستمر لفترة طويلة.

وأضاف: احتفظت بالأمل والشغف واللياقة البدنية، رغم وجود مشاكل من وقت إلى آخر، وذلك سمح لي بالاستمرار، وها أنا اليوم. مع طموحاتي في رولان جاروس الذي يعد مكاناً خاصاً جداً بالنسبة لي.

وأضاف: علينا نحن أن نلعب ونتقبل أن هناك أشخاصاً أفضل تدريباً منا في إدارة الرياضة، وأكثر ذكاء منا في اتخاذ القرارات الصحيحة حتى تظل رياضتنا رياضة عالمية في المستقبل.