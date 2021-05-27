"المايسترو" التونسي.. المطلب رقم 1 لجماهير الزمالك





القاهرة (الاتحاد)

بعد أن أكمل 100 مباراة رسمية مع "الفارس الأبيض"، بات "مايسترو" خط وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك، الأيقونة الأبرز في صفوف فريقه وفي قلوب جماهيره الكبيرة في مصر وخارجها، كما أصبح التجديد له لمواسم قادمة، هو المطلب رقم 1 لعشاق الكيان. حيث سبق وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، عبر تصريحات إعلامية، عن وجود رغبة أكيدة في التجديد للتونسي فرجاني ساسي الذي أصبح استمراره مطلباً جماهيرياً لعشاق الكيان الأبيض، وقال لبيب: إذا أراد التجديد معنا فنحن نستطيع توقيع العقود غداً، أؤكد للجميع أنني أستطيع التوقيع معه غداً. من جانبها تفاعلت جماهير الزمالك مع تصريحات رئيس اللجنة المؤقتة، وبادرت بالضغط لإجبار اللجنة على الالتزام هذه المرة بتصريحات رئيسها، خاصة وأن وكيل ساسي كان قد أدلى بتصريحات أبدى خلالها استياءه من المراوغة فيما يتعلق بالتجديد، في الوقت الذي يتلقى فيه اللاعب عقود خارجية بالفعل. وقد شهدت الفترات الماضية ترويج أنباء حول تلقي اللاعب عدة عروض خليجية أبرزها من الدوري الإماراتي والسعودي، وهو ما نفاه اللاعب وتمسك بالاستمرار لنهاية عقده ومنح فرصة لإدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور للتجديد، ولكن رحيل الإدارة السابقة وتعيين لجان مؤقتة عطل التجديد، وأدى لحالة من التوتر الجماهيري حول اللاعب. وتعشق جماهير الزمالك مايسترو الوسط التونسي، صاحب الأداء المميز، لدرجة أن جماهير الزمالك، حضرت بكثافة مباريات منتخب تونسي خلال أمم أفريقيا التي استضافتها مصر 2019، ما أدى لتأسيس علاقة خاصة بين ساسي وجماهير الزمالك، خاصة وأنه كان العامل المشارك للألقاب التي حصدها المارد الأبيض أخر 3 سنوات. أرقام ساسي مع الزمالك تثبت أنه أحد العناصر البارزة في صفوف المارد الأبيض، حيث وصل في مسيرته بمقيص الزمالك ل100 مباراة، عبر 8211 دقيقة، وحصد مع الفريق لقب كأس مصر، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل 16 هدف وصنع 17. فيما لا تزال جماهير الزمالك تترقب الخبر السار خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التجديد، حتى أنها أطلقت هشتاج #ادعم_اللجنة_لتجديد_ساسي، لتوفير المبلغ المعروض من الزمالك في الصفقة هو 1.6 مليون دولار وسيتحمل رجال أعمال الفارق بين ما يطلبه اللاعب وما يعرضه الزمالك أملاً في الوصول للنهاية السعيدة.