سيف تيري من «خلف القضبان» إلى واجهة القمة السودانية

معتصم عبدالله (دبي)

انضم سيف الدين مالك «تيري» مهاجم المريخ ومنتخب السودان، إلى قائمة هدافي «ديربي أم درمان» في الدوري الممتاز السوداني، حينما قاد فريقه للتفوق على غريمه الهلال 2-0، لينهي «الأحمر» الدور الأول في المسابقة في الصدارة برصيد 35 نقطة. وفرض تيري (27 عاماً)، اسمه على نجومية «القمة السودانية» بعدما بات «خامس» لاعب في صفوف المريخ ينجح في تسجيل «ثنائية» أمام الند التقليدي الهلال في الدوري السوداني، إلى جانب فيصل العجب، النيجيري كليتشي أوسونوا، الزامبي ساكواها، وأحمد آدم.

ولُعبت 120 مباراة في الدور الأول للدوري الممتاز السوداني، شهدت تسجيل 228 هدفاً، حيث حافظ المريخ على سجله خالياً من الخسارة في 15 مباراة، فيما تصدر الهلال قائمة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدفاً.ولا يبدو استمرار توهج نجم سيف تيري، بالمستغرب على اللاعب الذي ظل في «الواجهة» منذ انتقاله للمريخ قادماً من نادي الخرطوم في يونيو 2018، وقيادته منتخب السودان لتحقيق المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018 بالمغرب. وشغل سيف تيري الأوساط السودانية بسبب اتهامه إلى جانب 40 شخصاً في قضية الاعتداء على قسم شرطة وتحطيمه خلال أحداث الثورة السودانية التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، بعد حكم استمر 30 عاماً في في 2019، ليتم الإفراج عنه لاحقاً، وجرت محاكمته في يناير 2020 وتغريمه نحو ما يعادل 15 ألف دولار أميركي. وقاد تيري منتخب «صقور الجديان» لانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه الجنوب أفريقي 2-صفر، بعد تسجيله الهدف الأول، وهي المرة التاسعة التي تتأهل فيها السودان إلى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوجت باللقب مرة واحدة عام 1970.

وعاد تيري ليخطف الأضواء مجدداً، في ظل ارتباط اسمه بالمفاوضات مع نادي الهلال، حيث كان اللاعب قريباً من قطع «شارع العرضة» في العاصمة الوطنية أم درمان، والذي يفصل بين مقر نادي المريخ في «العرضة جنوب» ومقر نادي الهلال في «العرضة شمال»، قبل أن يجدد تعاقده مع المريخ لثلاث سنوات في أبريل الماضي.

ومر سيف تيري خلال مشواره الكروي الذي بدأ بروابط الناشئين في مدينة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بالكثير من المنعطفات، أبرزها رفضه من طرفي القمة المريخ والهلال بعد خوضه اختبارات مع الناديين أثناء لعبه في صفوف هلال كريمة. ووجد تيري ضالته في الطريق نحو النجومية مع فريق الشباب بنادي الخرطوم الوطني، حينما شاهده أحمد أبو الجاز مدرب الفريق وقتها في 2016، قبل تصعيده للفريق الأول تحت قيادة الغاني أبياه ليبدأ مشوار النجومية، ويتوج لاحقاً مع ناديه الحالي المريخ بألقاب الدوري السوداني في ثلاثة مواسم على التوالي 2018,2019,2020، وكأس السودان 2018.