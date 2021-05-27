«إنييستا ستوكبورت» يجسد الاستثمار في المواهب

لندن (أ ف ب)

يملك مهاجم مانشستر سيتي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين الجمعة، ثمانية ألقاب في مسيرته حتى الآن، لكنه ربما يحرز الهدية المثلى في اليوم التالي في حال تتويج فريقه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي مواطنه تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب دراجاو في مدينة بورتو البرتغالية.



ولد فودين وترعرع في منطقة ستوكبورت التي تبعد قرابة 10 كيلومترات عن ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي، وهو بالتالي اللاعب الوحيد المحلي في صفوف الـ «سيتيزن» الذي تخرج في أكاديمية النادي وسط كوكبة من النجوم.

عندما انضم فودين إلى النادي بعمر السادسة، كان مانشستر سيتي مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن، بعد انتقال ملكيته إلى إمارة أبوظبي عام 2008.



ويلخص المدير السابق في أكاديمية مانشستر سيتي جيم كاسل الأمر بقوله: كانت ميزانيتنا وإمكانياتنا محدودة في ذلك الوقت وكان استثمارنا في الأشخاص.



في تلك الحقبة، كان مانشستر يونايتد ينقض على أبرز المواهب المحلية في المنطقة، في الوقت الذي كان فيه سيتي يتصارع مع ليفربول وإيفرتون للحصول على خدمات فودين الذي أطلق عليه لقب «إنييستا ستوكبورت»، نظراً لتشابه أسلوب لعبه الأنيق والسلس مع نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق.



وأضاف: كان فودين مختلفاً، كان مميزاً، لطالما امتلك تلك الرشاقة والتوازن، هذا ما يجعل منه مميزاً، كان يتلاعب بالكرة من دون أن يلمسها نظراً لشكل جسده.

وكال مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا المديح لفودن بعد إشراكه في باكورة مبارياته في الفريق الأول بقوله: أنت شخص محظوظ أن تشاهد المباراة الأولى للفريق الأول بمشاركة هذا اللاعب، وذلك عندما خاض فودن بسن السابعة عشرة أول مباراة رسمية له في مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة ودية في هيوستن الأميركية صيف عام 2017.



ففي نهاية ذلك العام، أحرز فودين هدفين في نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً، ليقود منتخب إنجلترا إلى إحراز اللقب في النسخة التي أقيمت في الهند، في المباراة التي تفوق فيها منتخب الأسود الثلاثة على إسبانيا بنتيجة 5-2، وتوج أفضل لاعب في البطولة.



وعلى الرغم من مطالبة النقاد جوارديولا لمنح فودين فرصة خوض عدد أكبر من المباريات في صفوف سيتي أو السماح له بالانتقال إلى ناد آخر على سبيل الإعارة، نجح المدرب في إشراكه في المباريات تدريجياً لاكتساب الخبرة والتأقلم مع أجواء الفريق الأول على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.



فرض فودين نفسه أساسياً هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفاً، حتى أنه نجح في إزاحة الجناح رحيم ستيرلينج من التشكيلة الأساسية في الأدوار الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.



وأضاف كاسل: رأى جوارديولا فيه ما شاهدناه عندما كان في السادسة من عمره وقد أحاطه بطريقة رائعة، نصحه الجميع، ويتعين عليك أن تشرك فيل في عدد أكبر من المباريات، هو في حاجة إلى الذهاب إلى ناد آخر على سبيل الإعارة، بيد أن جوارديولا كان قوياً، فقد احتفظ به لأنه أدرك ما يملك واعتقد بأن الجميع مدرك بأننا أمام نجم حقيقي في صفوف مانشستر سيتي».



أشاد به زميله لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان بقوله: «بات فيل أحد ركائز الفريق، لقد طور أسلوب لعبه من جوانب عدة، لا سيما في اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات الحاسمة، وهذا أمر مدهش للاعب بعمره».



وختم: «إنه لاعب يستطيع تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، ويمكن أن يفعل ذلك السبت»، في إشارة إلى المباراة النهائية.