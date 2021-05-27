البايرن يحقق حلم "موهبة تشامبيونشيب"

برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، تعاقده مع مدافع ريدينج من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عمر ريتشاردز، وذلك في انتقال حر حتى عام 2025.

وأكد بايرن أن ريتشاردز، البالغ 23 عاماً والذي سيرتدي القميص الرقم 3، انتقل إلى صفوفه في صفقة لمدة أربعة أعوام من دون مقابل، بعدما وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته.

وأشاد المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالح حميديتش بصفات لاعبه الجديد في بيان معتبراً أن عمر هو لاعب تقني لظهير أيسر. وتابع: يجد الحلول الجيدة في اللعب الهجومي، ويقظ جداً ونحن نثق به ليلعب دوراً جيداً في فريقنا.

من ناحيته، عبّر الموهبة الشابة الإنجليزية عن شعوره بوصوله إلى بافاريا متحدثاً عن "سعادة مطلقة".

وقال: حلم يتحول إلى حقيقة، معرباً عن فخره بارتداء ألوان النادي المتوج مؤخراً بلقب "البوندسليجا" للموسم التاسع توالياً.

وسيدخل ريتشاردز الذي بإمكانه أيضاً أن يلعب في الوسط على الجهة اليسرى، في منافسة مع الكندي ألفونسو ديفيز والفرنسي لوكاس هرنانديز لحجز مركز أساسي له في التشكيلة البافارية.

كما من المتوقع أن يسد ريتشاردز الذي سيلعب في الموسم المقبل، تحت إشراف المدرب جوليان ناجلسمان الذي خلف هانزي فليك على دكة البدلاء، بعد رحيل الأخير لتسلم مهمة تدريب منتخب ألمانيا، الفراغ الذي خلفه المدافع النمساوي دافيد ألابا الراحل عن الفريق بعدما دافع عن ألوان أكثر من عقد من الزمن.