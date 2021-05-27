المباريات الودية.. أزمة سلة شباب الأهلي قبل «خليجي 40»

علي معالي (دبي)

أنهى فريق شباب الأهلي لكرة السلة أسبوعه الثاني من التدريبات القوية، استعداداً لخوض بطولة الخليج للأندية التي تقام في ضيافته، اعتباراً من 18 حتى 26 من الشهر المقبل، بمشاركة 5 أبطال للدوريات الخليجية في السعودية والبحرين والكويت وقطر، إضافة إلى شباب الأهلي.

واعتباراً من «السبت» من المتوقع أن تكون هناك تدريبات صباحية للفريق، حتى يتم زيادة الحمل التدريبي للاعبين بعد نجاح إدارة الألعاب في الحصول على تفريغ خاص بلاعبي الفرسان الذين يستعدون لخوض بطولة غاية في القوة، وحتى يستعيد شباب الأهلي لقبه الخليجي الذي حصل عليه من قبل 3 مرات متتالية، إلى أن جاء «الملك الشرقاوي» وتوج به في آخر لقبين.

وربما تكون الأزمة الحالية للفريق هي عدم وجود أي مباراة ودية في الروزنامة حتى الآن، نظراً لانتهاء الموسم بالنسبة لجميع أنديتنا وحصولهم على راحة قبل بداية الموسم الجديد، وعدم وجود عدد من لاعبي الأندية بالدولة، لقضاء إجازة الصيف وأيضاً سفر اللاعبين الأجانب المحترفين.

أكد أحمد عمر مدرب شباب الأهلي أن هناك عدة مراحل للارتقاء بمستوى اللاعبين حتى موعد انطلاق المنافسات الخليجية، قائلاً: «معنويات لاعبي الفرسان مرتفعة للغاية، أملاً في تقديم بطولة تليق باسم وتاريخ النادي، وأيضاً لأن الجميع يرى ويتابع الجهد الذي تبذله إدارة الألعاب الجماعية لتذليل كل العقبات أمامنا لكي نقدم نسخة خليجية تجعل الفريق يعود من جديد لصدارة اللعبة في منطقة الخليج، مثلما شهدت فترات سابقة».

وقال أحمد عمر: «تخلو قائمة الفريق حالياً من أي إصابة، وجميع العناصر المؤثرة من اللاعبين المواطنين يتواجد بمعنويات مرتفعة في المران، ويبقى انضمام الثنائي الأجنبي، وسوف ينضمان للمران أوائل الشهر المقبل لزيادة قوة وفاعلية الفريق حتى موعد انطلاق البطولة».