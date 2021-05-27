الريال وزيدان.. «الانفصال الرسمي»!

مدريد (وكالات)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم «الخميس»، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه، كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب «الليجا» من قبل «جاره» أتلتيكو.وقال النادي الملكي في بيان إن «ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب لنادينا»، مؤكداً المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.

وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016، وترك زيدان الفريق بعد أول موسم دون أي ألقاب خلال أكثر من عقد كامل.

وأضاف البيان «ولابد لنا من احترام قراره وإظهار احترامنا وامتناننا لمهنيته والتزامه وحماسه خلال الأعوام القليلة الماضية ولكل ما يمثله بالنسبة لريال مدريد».

وقال البيان أيضاً «زيدان واحد من عظماء ريال مدريد على مر العصور وتتجاوز أسطورته كل ما قدمه كمدرب وكلاعب مع النادي، وهو يعرف أنه دوما في قلوب جمهور النادي وأن ريال مدريد سيبقى بيته دائماً.



