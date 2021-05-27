20 نزالاً في نصف نهائي بطولة آسيا للملاكمة

دبي (الاتحاد)

تنطلق، مساء الغد، منافسات دور نصف النهائي في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي. ويتنافس 40 ملاكماً من 10 جنسيات مختلفة في 20 نزالاً، ضمن 10 أوزان للرجال، في خامس أيام البطولة التي تقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي. ويلتقي المنغولي أونبولد أورخونتونجلاج مع الأوزبكي ميرزاخميدوف نوديرجون، في وزن الذبابة الخفيف (46 - 49 كيلوجراماً)، وفي ذات الوزن يلتقي الكازاخستاني دانيال سابيت مع الفلبيني مارك ليستر دورينز، وفي وزن الذبابة (52 كيلوجراماً) يلتقي الهندي أميت مع الكازاخستاني ساكين بيبوسينوف، كما يلتقي القيرغستاني أزات أوسيناليف مع الأوزبكي زويروف شاخوبايدن، وفي وزن (56 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع الفلبيني جونمالاردو أوجاير، ويلتقي القيرغستاني إيزنبك أكيلبك مع المنغولي خارخو إنك أمار. وفي الوزن الخفيف (60 كيلوجراماً) يلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الأوزبكي خالوكوف عبدالملك، ويلتقي الإيراني دانيال شاباخش مع الهندي فارندر سينج،

وفي وزن الخفيف الوسط (64 كيلوجراماً) يلتقي الطاجاكستاني باخدور أوزمونوف مع الهندي شيفا ثابا، ويلتقي الأوزبكي عبدالرايموف النور مع المنغولي باتارسوخ شينزوريج، وفي وزن (69 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الهندي فيكاس كريشان، ويلتقي المنغولي باتومور ميشيلت مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف، وفي وزن (75 كيلوجراماً) يلتقي الفلبيني إيومير فليكس مارسيال مع الأوزبكي جافاروف سيدجامشيد، ويلتقي الكازاخستاني أبيلخان أمانخول مع الإيراني سيد شاهين موسافي، وفي وزن (81 كيلوجراماً) يلتقي الإيراني ميسم جيشلاجي مع القيرغستاني إيركين أديلبيك أولو، كما يلتقي الطاجاكستاني شابوس نيجاماتولوف مع الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك، وفي وزن الثقيل (91 كيلوجراماً) يلتقي الكازاخستاني فاسيلي ليفيت مع القيرغستاني رستم يريسبيك أولو، ويلتقي الأوزبكي تورسونوف سانجار مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوجراماً) يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكويتي عبدالرحمن العنزي،

ويلتقي الإيراني بوريا أميري مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف. وفي أبرز مواجهات ربع النهائي انتزع الكويتي عبد الرحمن العنزي أول فوز عربي في البطولة، حيث تمكن من التغلب على الأفغاني محمد صافي في وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوجراماً)، عقب مباراة قوية وحماسية، استطاع خلالها العنزي استخدام خبرته لاصطياد النقاط عبر ضربات سريعة ومفاجئة، كما كان ثابتًا طوال النزال، ورغم الوزن الثقيل تمكن من الابتعاد برشاقة عن ضربات خصمه.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفرضت البروتوكولات الدقيقة التي وضعها مجلس دبي الرياضي على الجميع، حيث ألزمت كافة الملاكمين والأطقم الفنية واللجان العاملة في البطولة والحكام بلبس الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي طوال الوقت، كما يوجد قسم طبي دائم في المنافسات ويتم تعقيم اللاعبين قبل وبعد النزال، وتعقيم للقفازات، وإطار الحلبة، كما يتم إجراء فحوصات طبية مستمرة.

وقال محمد بوخاطر رئيس اللجنة العليا: «مشاركتنا في البطولة أكثر من جيدة، رغم أنها جاءت في وقت قياسي، وأحيي الطاقم الفني واللاعبين في المنتخب الإماراتي على الظهور بمستوى جيد في هذه البطولة وخوضهم نزالات كبيرة مع ملاكمين عالميين وأولمبيين، وهناك ملاكمون منهم يشاركون لأول مرة في بطولة دولية، رغم أن فترة الإعداد والتدريب كانت قصيرة جداً، لذلك نأمل خيراً في المرات المقبلة، وأؤكد أن الجميع استفاد من الاحتكاك مع النجوم العالميين، وأرى منهم الحماس والإصرار على مواصلة التألق، وإن شاء الله، نرى منتخب الإمارات على منصات التتويج في البطولات المقبلة».