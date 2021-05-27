كاسياس يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب الحراس في دبي

دبي (الاتحاد)

أبدى الحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس سعادته بزيارة الإمارات، والعودة مجدداً إلى دبي التي تعتبر نموذجاً عالمياً ناجحاً في أسلوب الحياة والتعامل مع الجائحة، وكذلك في عشقها للرياضة وتنوع مجتمعها الذي يضم جاليات من مختلف دول العالم، كما عبر عن سروره بالترحيب الحار ومشاعر المحبة التي يجدها في كل زيارة إلى دبي.

جاء ذلك خلال زيارة الحارس السابق لمنتخب إسبانيا بطل العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012، وبطل دوري أبطال أوروبا وإسبانيا مرات عدة مع ريال مدريد، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، برفقة زميله السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا ميشيل سلجادو، حيث كان في استقبالهما ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس.

وجرى في اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في دبي، خصوصاً في المجال الرياضي، حيث أكد آل رحمة للنجم الإسباني، وجود جميع التسهيلات للمشاريع الاستثمارية في دبي، ومن بينها المجال الرياضي، وتحديداً الأكاديميات الرياضية، حيث توجد في دبي أكثر من 300 أكاديمية في مختلف الرياضات، إلى جانب وجود جاليات لأكثر من 200 دولة يعشقون الرياضة ويتطلعون إلى ممارستها.

وقال كاسياس: إنه يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب الحراس في دبي، لتكون أول مكان خارج مدينة مدريد يطل فيه هذه الأكاديمية التي تمثل خلاصة تجاربه ومكانته الدولية كحارس وقائد لمنتخب أحرز كأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأوروبية مع ريال مدريد، واختار دبي لتكون مقراً لأكاديميته الجديدة لمكانتها العالمية المرموقة في مجال الرياضة والسياحة وأسلوب الحياة السعيدة، إلى جانب كونها تملك جميع سبل النجاح لأي مشاريع، بفضل مستوى الحياة فيها والتسهيلات والدعم للمشاريع المختلفة.

وأكد إيكر كاسياس أن نجاح تجربة صديقه ومواطنه سلجادو في افتتاح أكاديمية رياضية في دبي، والنمو الذي حققه هذا المشروع شجعه على افتتاح أكاديميته الخاصة في دبي، لتكون مركزاً لتطوير حراس المرمى في الإمارات والمنطقة.

وقدم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي شرحاً للحارس الإسباني وفريق عمله عن مكانة الرياضة في دبي، وجهود مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة وتطوير المواهب، وكذلك تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تزيد على 400 فعالية سنوياً، كما تجوّل معهم في مقر المجلس وزيارة مختبر الابتكار وقاعة المؤتمرات الصحفية التي تقرر أن تستضيف المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق أكاديمية أيكر كاسياس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدّم آل رحمة هدية مجلس دبي الرياضي للنجم الإسباني، وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كما قدّم كاسياس قميصه مع منتخب إسبانيا وكذلك قميص ريال مدريد وقفّازات حراسة المرمى.