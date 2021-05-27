الأرجنتين تستحوذ على «كوبا أميركا» بـ«خطة صحيّة»!

بوينوس آيرس (أ ف ب)

قدمت الحكومة الأرجنتينية التي تواجه موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، خطة صحيّة من أجل استضافة جميع مباريات مسابقة كوبا أميركا 2021، التي كان من المفترض أن تنظمها مشاركة مع كولومبيا.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ورئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيس عمدا إلى تقييم «الأوجه التنظيمية واللوجستية، مع السماح المحتمل بمواقع إضافية، وكل ما يتعلق بإجراءات البروتوكول الصحيّ».

وكان «كونميبول» سحب من كولومبيا التي كان من المفترض أن تستضيف المسابقة القارية التي تنطلق في 13 يونيو المقبل مشاركة مع الأرجنتين، هذا الحق الأسبوع الماضي بسبب المظاهرات التي تجتاح البلاد والّتي أفضت إلى مئات من القتلى.

ومنذ 28 أبريل الماضي، تشهد البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن على خلفية قانون الإصلاح الضريبي، وبرغم سحبه من التداول، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني عنفاً مستمراً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.

ولم يتم حتى الآن نقل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في كولومبيا، في حين تحوم الشكوك حول قدرة الأرجنتين على استضافة العرس الكروي القاري بمفردها بسبب موجة جديدة من فيروس كورونا.

وكان ممثلون من «كونميبول» زاروا الملاعب في الأرجنتين في الأيام الأخيرة للكشف عليها والتأكد من إمكانية استضافتها للمباريات التي كانت مقررة في كولومبيا، منها المباراة النهائية في 10 يوليو المقبل.

وسجلت الأرجنتين وفاة حوالي 75588 شخصاً بسبب جائحة «كوفيد-19» وأكثر من 3.6 مليون حالة إيجابية من تعداد سكاني يبلغ 45 مليون نسمة، وأفادت وزارة الصحة عن 35399 حالة إيجابية جديدة ووفاة 532 شخصاً.

وتعّول حكومة الرئيس فرنانديس على مفاعيل الحجر الصحي الذي بدأ السبت الماضي وينتهي الأحد؛ من أجل الحدّ من نسبة تفشي كورونا الّتي تعتبر الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان.