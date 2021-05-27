فودين: لهذا السبب أصبح «البريميرليج» من الماضي!

أبوظبي (الاتحاد)

خصص فيل فودين نجم مانشستر سيتي جزءاً من وقته، أثناء استعدادات فريقه، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، غريمه اللدود في الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يقام في البرتغال مساء السبت المقبل، للإجابة عن أسئلة مشجعيه في المنطقة والتفاعل مع استفساراتهم.

وتطرق فودين إلى فوز «السماوي» بلقب «البريميرليج»، والأهمية البالغة للمباراة التي يخوضها الفريق في نهائي الأبطال، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات المرافقة لحملة «السيتيزن» للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع لاعبو «السماوي» كأس الدوري الإنجليزي، بعد المباراة الأخيرة التي جمعت مانشستر سيتي وإيفرتون، وانتهت بفوز «القمر السماوي»، إلا أن فودين، والذي لعب دوراً محورياً في تحقيق هذه النتيجة، يؤكد أهمية تحويل التركيز إلى المباراة المقبلة، في ظل الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها.

وقال فودين: كان لاحتفالات الدرع خصوصية مهمة، خاصة أن تركيزنا ينصب بشكل شبه يومي، ولفترة طويلة من الموسم على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع قدوم يوم الاثنين بات ذلك الأمر من الماضي، وأمامنا الآن مباراة أخيرة بالغة الأهمية في هذا الموسم، وهذه المباراة يلعبها السيتي للمرة الأولى في مسيرته، كما أن نخبة من أفضل اللاعبين في العالم لا تتاح لهم حتى فرصة المشاركة فيها، ولهذا ينصب الآن كامل تركيزنا على الفوز بهذا المباراة ورفع كأس اللقب الأوروبي.

وحقق مانشستر سيتي، تحت إدارة مدربه الفني بيب جوارديولا، لقب الدوري بسهولة، فمع انتهاء المنافسات تصدر الفريق ترتيب البطولة، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي حل وصيفاً، ولكن بداية الموسم لم تكن بهذه السهولة، فقد واجه الفريق صعوبات في تقديم مستوى أداء ثابت، وعند أخذ ذلك بالاعتبار، فإن إنهاء البطولة بهذا الفارق يصبح أكثر إثارة للإعجاب.

وعلق فودين حول ذلك: شهد الموسم بداية صعبة بالتأكيد، وأنهينا منافسات الموسم الماضي في مرحلة متأخرة من العام، ولم نتمكن من أخذ قسط كاف من الراحة للانطلاق مجدداً، وباعتقادي كان لذلك أثر على مستوى الأداء، ولكننا كنا واثقين على الدوام من قدرات الفريق وإمكاناته، وبدأنا الحوار حول موقعنا على سلم ترتيب البطولة، باعتباره لا يمثل إمكانات الفريق على أرض الواقع، وأهمية العمل المشترك في سبيل إثبات قدرتنا على المنافسة، ولحسن الحظ، فقد استطعنا تنفيذ ذلك محققين سلسلة من النتائج القوية أحرزنا عن طريقها لقبين خلال الموسم، ونسعى الآن لإضافة لقب ثالث.

ويواجه السيتي الآن تشيلسي الذي سجل فوزين في مواجهة «السماوي» خلال الأشهر القليلة الماضية، ويقام اللقاء الحاسم على اللقب الأوروبي في مدينة بورتو في البرتغال، حيث يسعى السيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرة النادي.

ويدرك فودين «20 عاماً»، الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي يسعى خلاله اللاعب الشاب إلى إضافة أهم الألقاب إلى جعبته الحافلة بالإنجازات.

وقال فودين: سيكون هذا الإنجاز في غاية الأهمية بالنسبة لنا، فنحن نعمل على تحقيقه منذ فترة طويلة، ولكن الفوز بهذا اللقب ليس بالأمر السهل، تعمل نخبة الفرق الأوروبية على تحقيق هذا اللقب كل عام، ولا يمكن لها جميعاً تحقيق النجاح في مساعيها كل موسم.

وأضاف: يحلم جميع اللاعبين بفرصة خوض المباراة، ونحن ندرك أهمية هذا الأمر للاعبين ولمشجعينا أيضاً، ونأمل أن نسعدهم بتحقيق لقب البطولة في هذا الموسم.