راميرو يكمل أجانب «الإمبراطور»

رضا سليم (دبي)

أنهى الوصل ملف أجانب الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بعدما حسم الصفقة الرابعة، باستعارة البرازيلي راميرو «28 عاماً» لاعب وسط كورينثيانز، بعد موافقة الأخير على الإعارة لمدة عام، اعتباراً من يوليو المقبل، مع إمكانية شراء بطاقة اللاعب، بعد انتهاء فترة الإعارة، بقيمة 4 ملايين دولار، خاصة أن عقد راميرو مع كورينثيانز تنتهي في ديسمبر 2022.

وشارك راميرو مع فريقه هذا الموسم في 9 مباريات، بعدما انتقل إليه عام 2019، قادماً من جريمبو البرازيلي الذي دافع عن ألوانه منذ موسم 2013، وتمت الصفقة من خلال البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، والذي وضع بصمته على جميع الصفقات للفريق في الموسم الجديد.

وسبق أن ضم «الإمبراطور» اللاعب البرازيلي ويليام بوتكير «27 عاماً» مهاجم كروزيرو بنظام الإعارة، وقبلها التعاقد مع الأرجواياني ميشيل أراوخو لاعب وسط فلومينينسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، فيما كان التعاقد أيضاً مع المدافع البرازيلي إدريلسون ليما لاعب سبورت ريسيفي البرازيلي.

وتأتي اختيارات المدرب لعلاج الثغرات التي عاني منها «الفهود» على مدار الموسم المنتهي، والتي وضعته في المركز التاسع، في نهاية دوري الخليج العربي، وسجل 49 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 47 هدفاً، وأظهرت الصفقات وجود اثنين من لاعبي الوسط ومدافع ومهاجم، أي أن المدرب دعم الفريق في جميع الخطوط.