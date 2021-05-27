خيول جودلفين تطارد الناموس في 3 قارات

دبي (الاتحاد)

تستعد خيول جودلفين للمشاركة في 3 قارات متضمنة الموسم الأوروبي، والأسترالي والأميركي، بعد أن استؤنف الموسم الجديد مبكراً هذا العام، وتأخر العام الماضي، بسبب تفشي فيروس «كورونا». وتملك الإمارات ذخيرة قوية من الخيول، يتصدرها «ميستيك جايد» لجودلفين الفائز بكأس دبي العالمي، والذي عاد إلى أميركا وباشر تدريباته، وسيكون هدفه الأول سباق سوبربان للفئة الثانية 3 يوليو المقبل.

وسيخوض «ريبلز رومانس» لجودولفين بطل «ديربي الإمارات»، تحت إشراف المدرب تشارلي ابلبي، تحدي الجولة الثالثة من التاج الثلاثي الأميركي «بيلمونت ستيكس» للفئة الأولى، إلى جانب النجم «اسنشيال كوالتي» أحد أبرز الخيول في سن ثلاث سنوات. ويحمل «هريكين لين» آمال جودلفين في تسجيل فوز ثالث في الديربي، بعدما حافظ ابن «فرانكل» على سجله النظيف بفوز في سباق دانتي ستيكس للفئة الثانية في يورك.

ويلمع من نجوم الإمارات «لورد نورث» بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز بلقب «دبي تيرف» تحت إشراف المدرب جون جوسدن، ليخوض تحدي سباقات مهرجان الرويال أسكوت البريطاني، وتصنيفه 125. ويستعد «بالاس بيير» رفيق إسطبل «لورد نورث» لخوض سباق كوين آن ستيكس في مهرجان رويال أسكوت، بعد فوزه بسباق لوكينج ستيكس للفئة الأولى بصورة لافتة، ويعد أفضل جواد في العالم في مسافة الميل بتصنيف وقدره 125.

ومن ألمع نجوم الإمارات «العاصي» لـ «شادويل» بطل «ذا أستون بارك ستيكس» لمسافة 2400 متر، حيث أثار فوزه الإعجاب عقب الأسلوب الهادئ الذي قدمه ووصوله إلى خط النهاية دون عناء، وسيكون هدفه سانت ليجر الكلاسيكي العريق.

وعلى الساحة الأسترالية تنتظر خيول جودلفين جملة من السباقات المشهودة ذات التصنيفات العالية، أبرزها الفرس «سافتيانو» التي تخوض تحدي سباق كنجز فورد سميث كب للفئة الأولى لمسافة 1300 متر بمضمار ايجل فارم. الجدير بالذكر أن «انامو» بإشراف جيمس كمنجز، سجل الفوز رقم 53 لجودلفين في السباقات المصنفة على مستوى العالم في 2021، ورقم 12 لخيول السنتين في الفريق الأسترالي، بالفوز في سباق سايرس بروديوس ستيكس للفئة الأولى. وأكمل جواد السرعة المتطور «كرييتيف فورس» فوزه الرابع من المشاركة الخامسة، بعرض قوي في سباق كارنارفون ستيكس «قوائم» لمسافة 1200 متر في نيوبري، وسيكون النجم على موعد مع السباقات الكبرى في السرعة.