شوكوروف يتحدث عن مستقبله من الجبال!



علي معالي (دبي)

أحرز الأوزبكي شوكوروف لاعب وسط الشارقة هدفاً من ثنائية منتخب بلاده أمام تركمانستان، في المباراة الودية والتي انتهت لمصلحة الأوزبكي 2-1، ضمن الاستعداد لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلعب المنتخب الأوزبكي ودية مع أستراليا في دبي يوم السبت، قبل أن يتوجه إلى السعودية للمشاركة في باقي مشوار المجموعة الرابعة، حيث يلتقي سنغافورة 7 يونيو، واليمن 11 يونيو، والسعودية 15 يونيو.

عبر شوكوروف عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة من التصفيات وقدرة بلاده على التأهل، كما تحدث عن مستقبله مع «الملك» خلال الفترات المقبلة، وقال: أمامنا مباريات مهمة للغاية على المستوى القاري، وبدأنا الاستعدادات لها في «الجبال»، مع التركيز على تحسين الحالة البدنية، وأعرف بحكم وجودي في الشارقة منذ سنوات، أن الطقس في السعودية خلال يونيو يكون حاراً، وبالتالي كانت تدريباتنا في الجبال مهمة لمواجهة هذه الظروف، ونستعد للفوز بالمباريات، وكسب ثقة الجماهير، والوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، ولدينا في صفوف أوزبكستان مرونة عالية في التكيف مع الأجواء التي نخوض فيها مثل هذه التصفيات والأجواء الحارة.

وانتقل شوكوروف للتحدث عن مستقبله مع الشارقة، قائلاً: لا يزال عقدي مستمراً مع الفريق لمدة عام، وأن كل شيء سيكون واضحاً في الصيف، وبالفعل سعيد مع فريقي في الوقت الراهن، ولدينا طموحات نسعى لتحقيقها محلياً وقارياً.

يذكر أن شوكوروف «24 عاماً» انتقل إلى الشارقة موسم 2017- 2018 قادماً من بونيودكور الأوزبكي، ويعتبر من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة «الملك» الذي توج بلقب دوري الخليج العربي 2018- 2019، واستعاد مع زملائه البطولة الغائبة منذ 23 عاماً، كما استعاد أيضاً لقب السوبر، وخلال مشواره مع «الملك» سجل لاعب ارتكاز الوسط 6 أهداف في دوري الخليج العربي.