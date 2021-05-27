زيدان والريال.. «الطلاق» نهاية «موسم الأحزان»!

مدريد (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية أن الفرنسي زين الدين زيدان استقال بمفعول فوري من منصبه مدرباً لريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أيام معدودة على تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلاً للدوري المحلي لمصلحة جاره أتلتيكو مدريد.

ويأتي الحديث عن استقالة زيدان، بعد موسم مخيب خرج منه الريال «خالي الوفاض» محلياً وقارياً، إذ ودع أيضاً مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 13 مرة من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته فابريتسيو رومانو أول من نشر على «تويتر» ما وصفه خبراً «حصرياً» عن استقالة زيدان من منصبه، ثم نقلت الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها «ماركا» و«أس»، إضافة إلى إذاعة «كادينا سير».

وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان سيتم «في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة».

وقبل عشرة أيام فقط، نفى زيدان ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأنه أخبر لاعبيه برحيله عن النادي الملكي في نهاية الموسم الذي حل فيها ريال ثانياً في الدوري المحلي، قائلاً: «كيف سأقول للاعبي الآن بأني راحلٌ؟ إنها كذبة».

وتابع بعد فوز على أتلتيك بلباو 1-صفر في المرحلة قبل الأخيرة: «أنا مركزُ على هذا الموسم، تبقى لنا مباراة وسنقدم كل شيء، كل ما يهمني هو ما سيحصل في هذه المرحلة الختامية» التي فاز فيها ريال على فياريال 2-1، لكن فوز أتلتيكو أيضاً منح الأخير لقبه الأول منذ 2014.

وبعد المرحلة الختامية والتنازل عن لقب الدوري، أفاد ابن الـ48 عاماً بأنه سيتحدث إلى مسؤولي ناديه حول مستقبله على رأس الجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة.

وقال زيدان: «وضعي الحالي مذر لأننا لم نفز باللقب»، مضيفاً: «في ما يتعلق بمستقبلي، فإنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن».

وأردف قائلاً: «لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع عليّ، سنقيّم هذا الأمر».

وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي ماسيميليانو أليجري إلى النادي الملكي، في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في مايو 2018، بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وإلى لقب الدوري المحلي.

وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019، وتُوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز الكأس السوبر الإسبانية.