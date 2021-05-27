ديشامب: «اليورو» مغامرة إنسانية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

دخل منتخب فرنسا معسكراً تدريبياً بمقره الدائم في «كليرفونتين»، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي ستنطلق يوم 11 يونيو المقبل، وإن كان «الديوك» سيلعب أولى مبارياته 15 يونيو ضد ألمانيا في ميونيخ.

ولم يغب عن المعسكر سوى 4 لاعبين من القائمة التي تضم 26 لاعباً، وهم بول بوجبا لظروف مشاركته مع مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام فياريال الإسباني، والذي انتهى بفوز الفريق «الغواصات» بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثلاثة الآخرون هم نجولو كانتي وأوليفييه جيرو وزوما، الذين يستعدون مع تشيلسي لنهائي دوري الأبطال «الشامبيوينزليج» أمام مانشستر سيتي.

وحرص ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي على أن يتحدث إلى الصحفيين في مستهل مغامرته لانتزاع كأس البطولة، وقال في البداية رداً على سيل من الأسئلة بخصوص النجم الكبير كريم بنزيمة: أنا لا أنظر إلى عودة كريم إلى المنتخب على أنها حدث يجب أن نتناوله تفصيلاً، ولكنه على أي حال موجود مع زملائه ومنسجم تماماً مع المجموعة.

وعندما استدرجه أحد الصحفيين للحديث عن ملابسات عودة النجم الفرنسي، بعد غياب أكثر من خمس سنوات عن المنتخب، قال ديشامب: بنزيمة قال ما شعر به، وأنا كذلك، وأعرف أن أجهزة الإعلام تسعى لمعرفة ما دار بيننا، ولكن لن أتفوه بأي شيء في هذا الصدد.

وشدد ديشامب على أهمية الحالة الذهنية والروح الجماعية في انسجام اللاعبين، وتقاربهم من بعضهم البعض، ما يوجب أن يظهروا روحاً إيجابية، وقال: إن «اليورو» ليست مغامرة رياضية فحسب، وإنما هي مغامرة إنسانية.

ويهدف ديشامب من وراء هذا المعسكر المبكر أن يستعيد جميع اللاعبين لياقتهم البدنية والذهنية والفنية، بعد موسم طويل وشاق، شهدته الدوريات الأوروبية الكبرى، وقال ديشامب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018: من المؤكد أن هناك تفاوتاً بين مستوى لياقة اللاعبين، ومنهم من لعب معظم مباريات فريقه، ومنهم من لم يلعب إلا قليلاً، ولابد من مراعاة ذلك عند تقنين الحصص التدريبية، إنها فترة في غاية الأهمية.

ولفت ديشامب إلى أنه مسموح له بالتغيير في القائمة حتى يوم 14 يونيو المقبل، عشية أول مباراة للفريق أمام ألمانيا.

وتحدث عن «الميركاتو الصيفي» الذي يبدأ في فرنسا 9 يونيو، نظراً لأن كثيراً من اللاعبين قد يكونون معنيين بالانتقال من أنديتهم إلى أندية أخرى خلال الصيف، أو بالأحرى بعد انتهاء البطولة، وأشار ديشامب إلى أهمية التزام الهدوء والاحتفاظ بصفاء الذهن، وقال إنهما أمران مهمان، وشدد على أنه ليس بمنأى عن اتخاذ قرار مفاجئ إذا ما طرأ شيء جديد بالنسبة لأي لاعب قبل يوم 14 يونيو.