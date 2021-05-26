جوارديولا خريطة السيتي!





لندن (د ب أ)

أرجع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وصول فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى الخبرة الكبيرة التي يتحلى بها فريقه وبعض الحظ ومدير فني رائع، على حد وصفه.

ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي في مدينة بورتو البرتغالية، يوم السبت المقبل، بعد أن نجح في التأهل عقب سنوات من الفشل في الوصول إلى المباراة النهائية.

وكان المدير الفني الإسباني للفريق، جوسيب جوارديولا، والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مع برشلونة قبل قيادة الفريق ذاته للفوز باللقب كمدرب، الملهم الأول لمانشستر سيتي خلال مشواره في نسخة الموسم الحالي.

وقال لاعب الوسط البرتغالي سيلفا: جوارديولا هو خريطتنا، لقد فاز بالبطولة عدة مرات، كلاعب وكمدرب، وهو يعرف الطريق نحو الفوز.

وأضاف: نحتاج فقط إلى الاستماع له ومحاولة فعل ما يعتقد بأنه الأفضل للفريق للفوز باللقب. وتابع سيلفا: لقد ساعدني على فهم أن الأمور تتغير كثيرا خلال المباراة، سواء حينما نهاجم أو ندافع، في بعض الأوقات تحتاج إلى رفع سرعتك وبعض الأحيان يجب أن تهدئ منها.

واختتم سيلفا تصريحاته قائلاً: لقد ساعدني على فهم كرة القدم بشكل أفضل وما نحتاج لفعله خلال المباريات، إنه مدير فني رائع.

كان مانشستر سيتي قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، حيث فاز على توتنهام في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 1/صفر.