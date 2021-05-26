«طموح» تجري فحص «كورونا» للمشاركين في تصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد كرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، خلال مؤتمر صحفي في دبي، حضره عبدالله راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة طموح، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبدالله بيرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وبموجب هذه الاتفاقية تصبح شركة طموح للرعاية الصحية شريكاً لاتحاد الكرة في إجراء فحوصات «كوفيد-19»، للمشاركين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام في الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري: مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حريص على التعاون مع شركات الرعاية الصحية التي توفر الخدمات الطبية المتعلقة بنشاط كرة القدم، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة، لذا وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية لإجراء مسحات دورية لكافة منتخبات مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة فور وصولهم إلى أرض الدولة، وخلال فترة المنافسات إلى ختامها ومغادرتهم بسلام لدولة الإمارات.

وأضاف: التعاون بين اتحاد الكرة وشركة طموح ممتد منذ فترة ليست قصيرة، وذلك نظراً لخبراتها الواسعة في تقديم الرعاية الطبية والصحية المتميزة في العديد من الأحداث والبطولات الرياضية التي أقيمت بالدولة، وتأكيد على أن اتحاد الكرة حريص على تقديم أفضل الخدمات لجميع عناصر لعبة كرة القدم.

بدوره، أعرب عبدالله راشد الراشدي عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كرة القدم، مؤكداً أن الشركة لديها مجموعة من أفضل الكوادر الصحية المدربة، وتتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة، مؤكداً استعدادهم التام لأجراء كافة الفحوصات لمنتخبات المجموعة السابعة وبصفة دورية.