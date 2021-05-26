مالديني يفجر مفاجأة تغضب جماهير ميلان

ميلانو (أ ف ب)

أعلن مدير ميلان الإيطالي لكرة القدم مدافعه الدولي السابق باولو مالديني، أن حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما سيترك النادي اللومباردي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، وهو الإعلان الذي أغضب جماهير ميلان.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في نهاية الشهر وقد ارتبط بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى يوفنتوس غريمه التقليدي في إيطاليا.

وقال أسطورة ميلان على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: نحتاج إلى إظهار الاحترام لشخص قدّم الكثير لميلان، لم يقلل احترامه لنا أبدًا، نحن نسير في طرق منفصلة، لكن لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل.

وأضاف: دوناروما كان أحد أبرز اللاعبين في صفوفنا هذا الموسم، ولكن بات من الصعب إيجاد لاعبين يستهلون مشوارهم الكروي مع فريق وينهون مسيرتهم معه، وبالتالي طريقنا ينفصل.

وأنهى ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، الموسم في المركز الثاني نهاية الأسبوع الماضي، وحجز بطاقته إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وتابع مالديني: أعتقد أننا بحاجة إلى شكر كل لاعب شارك في هذا الموسم الرائع، جيجو كان زعيمًا وفي كثير من الأحيان قائدنا.

ويُعتبر دوناروما «22 عامًا» أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وسيكون أساسيًا في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني خلال مشاركة إيطاليا في نهائيات كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا.

وخاض دوناروما مباراته الأولى مع الفريق في سن السادسة عشرة، بعدما تخرج من أكاديمية النادي عام 2015، ومنذ ذلك الحين لعب معه أكثر من 200 مباراة، مما عزز سمعته كأفضل حارس مرمى في إيطاليا.

ويستعد ميلان لتأمين بديل له من خلال التعاقد مع حارس مرمى ليل بطل الدوري الفرنسي مايك ماينان، الذي خضع لفحص طبي مع الـ«روسونيري» الثلاثاء.