ابن هزام نائباً لرئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي



دبي (الاتحاد)

اختارت لجنة المسابقات، باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، نائباً لرئيس اللجنة في الاتحاد الخليجي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور حميد محمد الشيباني، ومحمد عبدالله هزام الظاهري نائب رئيس اللجنة، والأعضاء أحمد محمد الحرمي «قطر»، وخالد عبد العزيز مقرن «السعودية»، وإبراهيم سعد البوعينين «البحرين»، وحميد بن سليمان الجابري «عمان»، وعلي حسين المطيري «الكويت»، وشهاب أحمد جبارة «العراق».

وأقرت اللجنة رفع توصية للجنة التنفيذية للاتحاد بالتعديلات المقترحة على اللائحة.