النجم ينهي أحلام الترجي في كأس تونس

تونس (الاتحاد)

تأهل النجم الرياضي الساحلي إلى ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، بعد فوزه على الترجي بهدف سجله جاك أمبي في الدقيقة 35، وذلك خلال لقاء دور الـ16، على استاد رادس بالعاصمة التونسية.

وللموسم الخامس على التوالي يفشل الترجي المتوج بـ «اللقب 31» للدوري التونسي الأسبوع الماضي، و«زعيم» كأس تونس بـ 15 لقباً، في الصعود إلى منصة التتويج.

وفي أهم المباريات الأخرى تأهل الأفريقي إلى دور الثمانية، بعد فوزه على حمام الأنف بثلاثية، واتحاد بن قردان على حساب مستقبل رجيش بهدف، والصفاقسي على البنزرتي بالفوز عليه 2-1، والاتحاد المنستيري على مكارم المهدية 3-2.