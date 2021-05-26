«كاف» يعلن مواعيد مباريات قبل نهائي «الأبطال»

القاهرة (د ب أ)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم 18 يونيو المقبل، موعداً لمباراة الذهاب بين الترجي التونسي، والأهلي المصري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن مواجهة الذهاب بين الترجي والأهلي ستقام في تونس يوم 18 يونيو المقبل، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

وأضاف «كاف» أن الوداد البيضاوي المغربي سيستضيف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور قبل النهائي يوم 18 يونيو، فيما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا يوم 25 من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من المسابقة، عقب تخطيه صن داونز الجنوب أفريقي 3 / 1 بمجموع المباراتين، فيما وصل الترجي التونسي للدور ذاته بالتفوق على شباب بلوزداد الجزائري بضربات الترجيح 3 / 2 بعد أن تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 / 2.

على الجانب الآخر وصل الوداد المغربي إلى المربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه على مولودية الجزائر 2 / 1 بمجموع المباراتين، فيما وصل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للدور ذاته بتفوقه على سيمبا التنزاني 4 / .3