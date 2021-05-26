هولندا تكشف عن أسلحتها في مواجهة كبار أوروبا

أمستردام (رويترز)

أعلن فرانك دي بور مدرب هولندا تشكيلة فريقه المكونة من 26 لاعباً اليوم الأربعاء من أجل بطولة أوروبا لكرة القدم، وضمت التشكيلة من حراس المرمى يسبر سيليسن «فالنسيا» تيم كرول «نوريتش سيتي» مارتن ستيكلنبيرج «أياكس».

وفي الدفاع نيثن آكي «مانشستر سيتي» ودالي بليند «أياكس» وماتيس دي ليخت «يوفنتوس» وستيفان دي فري «إنتر ميلان» ودينزل دمفريس «أيندهوفن» ويوريم تيمبر «أياكس» وباتريك فان أنهولت «كريستال بالاس» ويويل فيلتمان «برايتون» وأوفن فيندال «ألكمار».

وفي الوسط، وفرينكي دي يونج «برشلونة» ومارتن دي رون «أتلانتا» ورايان جرافنبيرش ودافي كلاسن «أياكس» وتون كوبمينرس «ألكمار» ودوني فان دي بيك «مانشستر يونايتد» وجورجينيو فينالدوم «ليفربول».

وضم الهجوم، ستيفن برجهاوس «فينوورد» ولوك دي يونج «إشبيلية» وممفيس ديباي « ليون» وكودي جاكبو ودونيل مالن «أيندهوفن» وكوينسي بروميس «سبارتاك موسكو» وفاوت فيجهورست «فولفسبورج».