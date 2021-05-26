يوفنتوس يبدأ حملة التصحيح والبداية بـ«كاتب التاريخ»





روما (أ ف ب)

بدأ يوفنتوس عملية التغيير من أجل تصحيح المسار بعد فشله في إحراز لقب الدوري الإيطالي للمرة العاشرة توالياً، وذلك بالتخلي عن خدمات المدير الرياضي المسؤول عن عمليات كرة القدم في النادي فابيو باراتيتشي، بحسب ما أعلن الأربعاء.

وقال يوفنتوس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من عدم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، قبل أن يخطف بطاقة المركز الرابع في المرحلة الأخيرة من الدوري على حساب نابولي، إنه «بعد 11 موسماً من العمل المكثف والانتصارات والشغف الكبير على أرض الملعب وخلف المكتب، سيغادر فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لشؤون كرة القدم في يوفنتوس».

وتابع: لن يتم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2021. التقى المدير في يوفنتوس والرئيس أندريا أنييلي اليوم في مقر يوفنتوس الرئيسي في كونتيناسا.

وسرد يوفنتوس أنه بعد وصوله من سامبدوريا، انضم فابيو إلى نادي يوفنتوس في صيف 2010، حيث نما تدريجياً في مناصبه ومهاراته ومجالات مسؤوليته، إذ بدأ في البداية كمنسق المنطقة الفنية، ثم انتقل ليشغل منصب المدير الرياضي من موسم 2011-2012، وفي أواخر عام 2018، أصبح مدير كرة القدم، والآن يختتم مسيرته مع يوفنتوس في المنصب الحالي مع وصول الموسم إلى نهايته».

ويعتقد بأن إدارة عملاق تورينو تهدف إلى إجراء العديد من التغييرات في النادي قد تطال المدرب أندريا بيرلو، الذي أخفق إلى حد كبير في موسمه الأول كمدرب لفريقه السابق، مع الحديث عن إمكانية عودة ماسيميليانو أليجري إلى منصبه السابق.

وتشير التقارير إلى أن مسألة عودة أليجري للإشراف على «السيدة العجوز» مرتبطة بقرار الفرنسي زين الدين زيدان بالبقاء في منصبه مع ريال مدريد الإسباني، وفي حال قرر الاستقالة نتيجة خروج النادي الملكي خالي الوفاض هذا الموسم، سيحل مدرب ميلان السابق بدلاً منه في القلعة البيضاء.

ومساء الاثنين نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسابه على إنستجرام رسالة مطولة تؤشر أيضاً إلى إمكانية انتهاء مغامرته التي بدأت مع يوفنتوس في صيف 2018.

وتوجه أنييلي الذي يواجه ونظيراه في ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين احتمال الإقصاء من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، نتيجة تمسك الأندية الثلاثة بمشروع الدوري السوبر الانشقاقي، بالشكر إلى باراتيتشي بالقول: كتب فابيو تاريخ يوفنتوس خلال السنوات القليلة الماضية، مسار نمو يتسم بالاحتراف والمثابرة والعديد من النجاحات.

وتابع: 19 لقباً في 11 عاماً هي أفضل شهادة على عمله... اليوم هو الوقت المناسب لشكره على خلقه رابطة مهنية قوية، مصحوبة بشغف يومي". وختم البيان بأن الرئيس أنييلي وفابيو باراتيتشي سيعقدان مؤتمراً صحفياً الجمعة في الرابع من يونيو في أليانز ستاديوم.