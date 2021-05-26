الإمارات تستضيف سباق الألف ميل للسيارات الكلاسيكية

دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط سباق الألف ميل، المعروف بالسباق الأجمل عالمياً، في مرحلة حصرية خاصة تقام لأول مرة في المنطقة لتكون على أرض الدولة وتغطي إماراتها السبع خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر القادم، تحت عنوان «تجربة سباق الألف ميل الإمارات 2021»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الدولة.وتتزامن فعالية «السباق الأجمل عالمياً» على أرض دولة الإمارات، والتي تقام بدعم من مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وتنظيم كلٍ من «1000 ميليا» الإيطالية و«أوكاتنيوم إكسبيرينسز» العالمية للسيارات والسباقات، مع احتفالات الدولة في ديسمبر 2021 باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً.

ويمر السباق، الأكثر تميزاً في عالم السيارات الكلاسيكية والرياضية فائقة السرعة، على أجمل معالم الدولة وإماراتها السبع عبر شبكة طرقها عالمية المستوى، ليبرز هويتها السياحية الموحدة للعالم ويفسح المجال للجمهور من مختلف أنحاء العالم لمتابعة كافة مراحل السباق على امتداد مساره المقرر في محطات متميزة على امتداد خريطة الإمارات.

ويحظى السباق الذي يقام منذ نهاية الربع الأول من القرن الماضي، بتغطيات صحفية واسعة تشمل أكثر من 6000 خبر صحفي سنوياً على مستوى العالم، وكم كبير من التقارير والمتابعات التلفزيونية والإذاعية التفصيلية للحدث الذي تغطيه أكثر من 1000 وسيلة إعلامية. ويؤكد حرص منظمي السباق العالمي على تنظيمه في الإمارات أهمية موقعها ومكانتها عاصمةً عالمية للفعاليات الدولية والحصرية التي تجتذب جمهوراً عريضاً من مختلف أنحاء العالم، كما ترسخ صورتها كوجهة فريدة للأنشطة الحصرية التي تحمل الإرث العريق والترفيه والتفاعل لجمهور متنوع من كافة البلدان.

ومنذ عام 1977، تحول سباق الألف ميل إلى أحد أهم السباقات في العالم، ويقام بانتظام على مدى أربعة أيام، وتشارك فيه السيارات ذات التاريخ العريق في سباقات السرعة والأداء الفائق. ويواصل السباق الذي يعرف أيضاً بالسهم الأحمر وفاءه للمسار الأصلي الذي يعبر إيطاليا وأقاليمها ومناطقها الخلابة. وفيما يحتفل سباق الألف ميل بنسخته الرابعة والتسعين عام 2021، يواصل التزامه بالقيم التي تأسس عليها وهي الفرادة والتجربة والشغف والتميز والتقاليد والابتكار. وتشكل إقامة سباق تجربة «الألف ميل الإمارات 2021» حضوراً لأكثر السباقات تاريخية في العالم إلى المنطقة من بوابة دولة الإمارات التي تضم مجموعة من أجمل وأسرع السيارات الكلاسيكية في العالم. ومع اقتراب حلول ذكرى قرن على إقامة سباق الألف ميل الأول من نوعه في المنطقة، يتوقع أن يشكل هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات نجاحاً نوعياً وتفاعلاً إقليمياً وعالمياً غير مسبوق. كما تعزز تجربة السباق حضور قطاع السيارات الكلاسيكية في الدولة والمنطقة والفعاليات والأعمال المرتبطة به، والتي تضاعف حجم نمو مؤشر أصولها عالمياً خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 258%. ويمثل سوق السيارات الكلاسيكية عالمياً نسبة 18% من سوق السيارات الفارهة؛ أي ما يعادل 90 مليار دولار.

وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «اختيار دولة الإمارات محطة أولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط للسباق الأجمل في العالم، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 90 عاماً ويجتذب ملايين المتابعين من مختلف البلدان، يؤكد مكانتها الريادية عاصمة عالمية للفعاليات الأكثر تميّزاً، كما يبرز هويتها السياحية الموحدة، من خلال تغطية مراحله لأجمل معالم إمارات الدولة السبع، بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي لقيام اتحادها وفتحه الباب للجمهور من مختلف أنحاء العالم لمتابعة فعالياته على أرض الإمارات».

وقال نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: «السفارة الإيطالية فخورة جداً بدعم تجربة 1000 ميليا التي تستضيفها دولة الإمارات. فسباق 1000 ميل يمثل شغفاً تاريخياً يجمع السيارات والرياضة والتكنولوجيا إلى جمال المشاهد الإيطالية التي يمر السباق عبرها كل عام. هذا الشغف تسعد إيطاليا بإحضاره إلى دولة الإمارات احتفاءً باليوبيل الذهبي لاتحادها وجمال إماراتها السبع، بالتزامن مع إكسبو 2020». وقال فرانكو جوسللي بيريتا، رئيس مجلس إدارة 1000 ميليا: «فخور جداً بتمثيل 1000 ميليا في هذه الشراكة التي تشكل خطوة هامة على مسار مشروع العالمية الذي يتخذه سباق السهم الأحمر. هناك مشاهد مذهلة في هذه المنطقة تتكامل مع قيم الكرم والضيافة المتميزة والمعروفة، ويضاف إليها خبرات 1000 ميليا، لجعل هذه المغامرة الجديدة إحدى أكثر الفعاليات جذباً للمتابعين في هذا الموسم».

بدوره قال ألبيرتو بيانتوني، الرئيس التنفيذي لـ 1000 ميليا: «نأمل أن يولد هذا الحدث خلال السنوات القليلة القادمة نفس الإثارة والمشاركة التي يسجلها سنوياً في إيطاليا مع سباق الألف ميل، حيث يتجمع الملايين على جوانب الطرقات لتحية المتنافسين في سياراتهم. تجهيزات السباق ممتازة بكل تأكيد، ونحن بدورنا سنقدم كل الدعم المطلوب لتجسيد جوهر المنافسات الرياضية الراقية لسباق الألف ميل في هذه المناطق الفريدة من نوعها».