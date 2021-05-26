عودة الجمهور لمهرجان رويال اسكوت

دبي (الاتحاد)

تم رفع سعة الحشود لحضور كل يوم من أيام مهرجان رويال أسكوت البريطاني الشهر المقبل، إلى 12000 متفرج، خلال المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام كواحد من الأحداث التجريبية للحكومة لشهر يونيو. وكانت هناك موافقات في السابق بسعة تصل إلى 4000، ولكن استمرار المحادثات حول زيادة هذا الرقم، تكللت بالنجاح، وقد تم تحديد رويال أسكوت الآن جنباً إلى جنب مع مباراة الكريكيت في إنجلترا كأحدث اختبار لعودة حشود أكبر.

وسيكون الحضور اليومي البالغ 12000 شخص هو الأكبر في مضمار سباق في بريطانيا منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق هذه الرياضة في مارس العام الماضي، فيما سيُسمح ليوم سباق الديربي والاوكس الشهر المقبل في إبسوم باستقبال ما لا يزيد على 4000 متسابق، وهو الحد الأقصى الحالي الذي تعمل به حلبات السباق. وقال مسؤولي المضمار في أسكوت: «نتوجه بالشكر إلى هيئات الصناعة لدينا، وهي (الهيئة) البريطانية لسباق الخيل ورابطة مضمار السباق، التي قادت عملية إعداد التقديم إلى الحكومة». ويتم دعم اسكوت من قبل وزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة (DCMS) جنباً إلى جنب مع الصحة العامة في إنجلترا، والمجموعة الاستشارية للسلامة في مضمار السباق، الجدير بالذكر أن مهرجان رويال أسكوت اجتذب حشداً بلغ 292.719 من الجمهور على مدار الأيام الخمسة في عام 2019.