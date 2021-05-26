جلاسنر من فولفسبورج إلى فرانكفورت





برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، بصدد تولي منصب المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، وهو المنصب الشاغر حالياً.

وجاء ذلك طبقاً لما ذكرته مجلة «كيكر» وصحيفة «بيلد» اليوم الأربعاء.

وقاد جلاسنر فريق فولفسبورج لإنهاء الموسم المنقضي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الألماني «بوندسليجا»، وحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه كان حذراً في الحديث بشأن مستقبله.

ولم يجر تعيين مدرب لآينتراخت فرانكفورت منذ أن توصل أدي هوتر إلى اتفاق للانتقال لتدريب بروسيا مونشنجلادباخ اعتباراً من الموسم المقبل.

وتراجع أداء ونتائج آينتراخت فرانكفورت بعد الإعلان عن رحيل هوتر، وفقد الفريق فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.