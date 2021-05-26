فياريال يطارد كأس «يوربا ليج» بعد 98 عاماً من الانتظار

رضا سليم (دبي)

من يفوز بكأس «يوربا ليج»؟ الإجابة على السؤال تتحدد الليلة عندما يلتقي فياريال الإسباني مع مانشستر يونايتد بملعب «إنيرجا جدانسك» في بولندا، والتي يبحث فيها فريق «الغواصات الصفراء» على أول لقب قاري في تاريخه أمام فريق «الشياطين الحمر» الذي يتصدر الترشيحات للفوز بالكأس. ويخوض فياريال أهم مباراة في تاريخه حصد لقبه القاري الأول ليحقق الحلم بعد 98 عاماً منذ تأسيس النادي عام 1923، عندما يلتقي مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي «يوربا ليج»، ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة، حيث انتهت المواجهات الأربعة السابقة بالتعادل السلبي في دوري الأبطال في موسمي 2005-2006 و2008-2009 فقد واجه «الشياطين الحمر» «الغواصات السفراء» في أكبر عدد من المرات في تاريخه دون تحقيق الفوز. وتأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية بعدما أطاح بفريق روما، بينما نجح فياريال في إقصاء نظيره آرسنال، وحجز فياريال موقعاً له بين الصفوة المحلية والأوروبية منذ عقدين وبلغ نصف النهائي في المنافسات الأوروبية، لكن لم يسبق له الوصول للمباراة النهائية رغم التطور الذي شهده النادي في الأعوام الأخيرة. ويبحث اليونايتد عن تحقيق أول لقب دوري أوروبي له بعد أربعة أعوام، من النهائي الذي فاز به في السويد موسم 2016-2017 تحت قيادة البرتغالي مورينيو، ويمتلك أبناء سولشاير أفضلية نسبية باعتبارهم المرشح الأوفر حظاً، نظراً لقوة المجموعة وأسعار اللاعبين الذين يستطيعون منافسة كبرى الفرق. ويعد فياريال الفريق الإسباني الـ11 الذي يصل لنهائي مسابقة أوروبية ولم يخسر الفريق بالمسابقات الأوروبية هذا الموسم، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين، وقد يصبح سابع فريق يحقق الدوري الأوروبي دون أن يخسر. ويدخل المان يونايتد النهائي الثامن بالمسابقات الأوروبية وثاني أكثر فريق إنجليزي يصل لهذا العدد بعد ليفربول «14»، وحقق اليونايتد 5 ألقاب في آخر 7 نهائيات أوروبية، وخسر أمام برشلونة في دوري الأبطال 2009 و2011. وتفوقت الفرق الإسبانية على الإنجليزية في آخر 9 نهائيات جمعت بينهم في المسابقات الأوروبية، وآخر فريق إسباني خسر نهائي أوروبي ضد إنجليزي كان ألافيس أمام ليفربول 2001 في كأس الاتحاد الأوروبي. ويخوض سولشاير مدرب اليونايتد ثاني نهائي في مسيرته التدريبية، وفي حال فوز فريقه باللقب سيكون أول مدرب نرويجي يتوج ببطولة أوروبية، فيما فاز إيمري مدرب فياريال بالدوري الأوروبي 3 مرات متتالية، مواسم 2014 و2015 و2016، وقد يصبح أول مدرب يحقق اللقب 4 مرات.